Rock’n’roll-bandets fina hyllning till Jussi Björling: "Känns som en grej som man måste göra som musiker"

Under lördagskvällen arrangeras Rockabilly Night på Galaxen i Borlänge där bland annat TT Grace från Stockholms-trakten spelar. Även Gustav Norén och Andy and the Rockets kommer att stå på scenen.

Under lördagen, strax efter att bandet anlänt till Borlänge, bar det iväg i en taxi till Stora Tuna kyrka för att besöka opera- och konsertsångaren Jussi Björlings grav.

Bandets sångare, Dennis Quintero, beskriver att det är en mäktig känsla att besöka Björlings grav.

– Det är ju lite av ett kulturarv och känns som en grej som man måste göra som musiker.

Han berättar att han inte vet så mycket om Jussi som person, men att han tycker att musik är otroligt bra. Att det är en av de bästa rösterna genom tiderna, menar Dennis.

– Hans musik kanske inte går ihop med det som vi spelar men det har ingen betydelse. Jag har alltid fascinerats av bra röster och det blir mer och mer sällsynt idag.

Bra röster?

– Eller ja, det här karaktäristiska. Det känns som att det var mer fokus på rösten förr i tiden då det inte gick att göra så mycket med musiken, det gick inte att fuska. Man gick in i studion och ställde sig fram några mikrofoner och spelade. Sedan lät det som det lät, i stort sett.

Dennis menar att det ställer helt andra krav på de som utövar musiken, om man jämför med hur musik produceras idag.

– Om man har det i åtanke så är råmaterialet och nivån helt otrolig. Om man inte kunde sjunga eller spela förr så fick man inte spela in en platta, så enkelt var det. Idag kan ju i stort sett vem som helst få vad som helst att låta bra. Det finns ju trummis-pluggar som ibland låter mer som en trummis än vad en riktig trummis gör.

Om Jussi hade levt idag, hur hade han då varit som artist?

– Han hade varit en av världens största sångare. Och med tanke på vad det finns för förutsättningar för en bra inspelning nu för tiden, jag tror att det hade låtit omänskligt bra.

Arrangören för musikkvällen på Galaxen är den som tagit initiativ till att bandet besöker graven, men det är en extremt sällsynt aktivitet. Och sällsynt att tiden finns till någonting annat än bara soundcheck, mat, sova och åka hem, menar Dennis.

– Det är väldigt kul att vi fick till det här idag, att vi får en gångs skull får tid över till någonting annat än bara spela.

