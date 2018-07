RECENSION: Sarah Klang behöver knappt försöka

När Sveriges nykrönta americana-soulpop-drottning Sarah Klang kliver upp barfota på Shangri-La-scenen med prillan under läppen, är det för att ge Peace & Love en timmes fullkomligt otvungen musikalisk briljans. Det skriver DT:s Erik Augustin Palm.

Artist: Sarah Klang

Var: Shangri-La-scenen, Peace & Love, Folkets Park i Borlänge

När: Torsdag 5 juli

Betyg: 5/5

På sitt Instagram-konto beskriver Sarah Klang sig själv som ”Sveriges ledsnaste tjej, för tillfället gråtandes i Göteborg”. En rad vars humor känns igen för alla som har följt henne sedan genombrottet och albumsläppet i vintras – hyllade ”Love In The Milky Way”. Och en humor som i viss mån även vittnar om den autenticitet som genomsyrar Sarah Klangs sällsamt bedårande hybrid av americana, soul och pop. Där den 25-åriga sångerskan helt enkelt är, i all sin sårbarhet, skönhet, lustighet och musikaliska briljans.

Lika otvungna känns inte Sarah Klangs sex (förvisso musikaliskt ypperliga) manliga bandmedlemmar denna kväll i Folkets park i Borlänge, där merparten ser ut som exempel 1A under definitionen ”svensk americana-man” – med nya krispiga jeans, sandfärgade mockaboots och vita t-shirts, och så med hatt eller scarf. Eller bägge delar! Men någon genremässigt stereotyp uniform har inte Sarah Klang, utan istället den luftiga, vita klänning med dekolletage som hon har gjort till sitt signum – kombinerad med bara fötter och en redig prilla under läppen. Även här: självklarheten i det egna varandet.

Sarah Klang behöver knappt försöka – så uppfylld av sin musik är hon, precis som de framför henne. Många i den lilla men täta publik som ryms i dungen vid scenen är som bergtagna av hennes uppenbarelse och röst.

Även om Sarah Klang hade förtjänat att spela på Peace & Loves största scen Utopia, finns det något passande i att hon hamnade här på Shangri-La. En intim scen, omgiven av (delvis färgsatta) granar, där något av ett populärmusikaliskt drömspel äger rum. Smått paradisiskt, som scennamnet anger.

Sarah Klang behöver knappt försöka – så uppfylld av sin musik är hon, precis som de framför henne. Många i den lilla men täta publik som ryms i dungen vid scenen är som bergtagna av hennes uppenbarelse och röst. Det gör inget att Sarah Klang halvt mumlar sig genom vissa av texterna – det kompenseras av den känslomässiga närvaron, som dundrar. Hennes gester är lika oförfalskade de; små rytmiska viftningar med händerna mot mikrofonstativet, och ibland ut mot publiken, där hon tycks uttrycka en nyligen ackumulerad självrespekt. En kvinna som inte tar skit, mer. En gest som mot konsertens slut vid ett tillfälle blir så snärtig att stativet välter.

Det gör inget att Sarah Klang halvt mumlar sig genom vissa av texterna – det kompenseras av den känslomässiga närvaron, som dundrar.

Efter att ha följt Sarah Klang-fenomenet på internet-avstånd från min frilansbas i Los Angeles, är det stort att äntligen se henne live. När det är som bäst är det mindre First Aid Kit och mer Feist som ligger till hands, utav nutida jämförelser (äldre referenser är betydligt fler). Balladen ”Demons” är omslutande i sin nakenhet, och den likaledes radiovänliga som säreget svängiga countrypopdängan ”Strangers” – som Sarah Klang presenterar med orden ”En låt om mitt tragiska ex” – är det flera som sjunger med till. Däribland undertecknad.

Sedan går jag leendes därifrån, euforisk In The Milky Way.

Erik Augustin Palm