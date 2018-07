RECENSION: Medborgarbandets utsträckta händer blev tafatt hängandes

Medborgarbandet kom till Peace & Love med fulla hjärtan och knutna nävar, för att nå ut till folket och engagera inför valet. En ansats som förtjänade mer än den glesa skara som tog sig till festivalens största scen på torsdagskvällen. Det tycker DT:s Erik Augustin Palm.

Artist: Medborgarbandet

Var: Utopia-scenen, Peace & Love, Folkets Park i Borlänge

När: Torsdag 5 juli

Betyg: 3/5

Det var med behjärtansvärda ambitioner som det musikaliskt brokiga men politiskt sammansatta Medborgarbandet klev upp på Peace & Loves största scen Utopia under torsdagskvällen. Själva beskriver de sig som ”en rörelse som vill få igång samtalet om demokrati, medborgarskap och vikten av att bry sig om samhället”. Men tyvärr var det få festivalbesökare som tagit sig dit, vilket blev smärtsamt påtagligt genom musikerkollektivets gemensamshetsbudskap.

”Det är vi som är medborgarbandet, ert band” säger Nina Persson med poetisk övertygelse i konsertens början. Bortsett från några få slappa handklappningar och tillrop, verkar få i publiken känna sig träffade.

Budskapen hos festivalen och musikerkollektivet förenas onekligen: humanism, miljömedvetenhet, pacifism. Någon mer självklar plats för Medborgarbandet att inleda sin sommarturné på finns inte.

Nina Persson – tidigare frontfigur för The Cardigans och A Camp – är Medborgarbandets initiativtagare. Hon fick idén från den politiska kabarégruppen The Citizens Band, som hon var med i då hon bodde i New York. Idag lever hon åter i Sverige med sin familj – i Malmö – och vill nu ingjuta framtidstro i en era då framtiden ofta svartmålas. Och demokrati är medlet, anser Medborgarbandet – även om de inte låtsas som att det är en okomplicerat koncept.

”Demokrati, varför är du så svår”, sjunger Nina Persson i låten med samma namn, som hade sin premiär på Medborgarbandets föreställning ”Vinnaren tar allt” på Malmö Stadsteater - som i sin tur nyligen getts som album i samarbete med just Peace & Love. Budskapen hos festivalen och musikerkollektivet förenas onekligen: humanism, miljömedvetenhet, pacifism. Någon mer självklar plats för Medborgarbandet att inleda sin sommarturné på finns inte.

Under ”Köp maj” och ”Blodet ska flyta” springer 46-årige Lyxzén runt över Utopia-scenen som vore det 1998. Men det är det inte. Det är 2018, och straight edge är inte på modet. Det är däremot högerextremism – även om motståndet mot dessa krafter också växer snabbt.

Och det är som budskapsbärare som Medborgarbandet är skickliga. Rent musikaliskt är de knappast någon sensation, även om alla medverkande är virtuoser med tydliga egna uttryck. Det är ett tiotal musiker som nedanför bandbannern (med uppmaningen ”Rösta i valet 9 september”), rör sig mellan genremöten som noir-popballader, electro-influerad rock och hiphop med jazzigt live-komp. I originaluppsättningen av Medborgarbandet – liksom på nämnda album – är även Bob Hunds sångare Thomas Öberg med, men under den här turnén har han ersatts av Dennis Lyxzén från hardcorelegenderna Refused och garage-punkrockbandet The (International) Noise Conspiracy.

Thomas Öbergs skånska skorrande kan Dennis Lyxzén inte återskapa, men i övrigt visar sig den notoriskt sceniskt närvarande Umeå-ikonen vara en utmärkt stand-in. Under låtar som de lika electronica- som punkballads-influerade ”Köp maj” (med textrader som ”Jag säljer mina tankar som om de var på rea”), och ”Blodet ska flyta” (med den fyndiga hooken ”Hjärtat slår, hjärtat slår tillbaks”), springer 46-årige Lyxzén runt över Utopia-scenen som vore det 1998.

Men det är det inte. Det är 2018, och straight edge är inte på modet. Det är däremot högerextremism – även om motståndet mot dessa krafter också växer snabbt. Och kanske hade Medborgarbandet – utöver sina frontfigurer Nina Persson och Dennis Lyxzén som dragplåster – väntat sig att detta motstånd skulle locka fram en rejäl publikskara till torsdagens spelning. Det hade de i alla fall förtjänat.

Erik Augustin Palm