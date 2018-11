På besök i Idol-Maximilians husbil: "Spar pengar för att åka jorden runt"

Det är en grådisig morgon i ytterkanten av centrala Borlänge. Vi knackar på dörren till en husbil som står på en gård. En nyvaken Maximilian Bergstrand, 24 år gammal, öppnar dörren. Han sätter sig vid bordet och hyvlar upp ost till frukostmackan.

– Nu har man landat hemma. Nu är man en normal människa igen, säger han och skrattar så där som han ofta gjorde i tv-sändningarna.

Maximilians liv i husbil blev känt och omtalat redan när hans audition i Karlstad visades i tv. Det visades ett inslag i programmet om hans speciella bostad, och han har inga planer på att skaffa något annat.

– Jag har alltid fascinerats av att kunna ta hemmet med mig dit jag åker. Jag känner mig bekväm med det. Det är friare. Och när jag skulle flytta hemifrån förra året var det ont om lägenheter, speciellt om man inte har fast jobb.

– Hur många har det så här bra? Jag kan sträcka ut en arm vid matbordet och ha allt inom räckhåll, säger han och tar ut en förpackning juice.

Men det där med att flytta hemifrån är lite grann en sanning med modifikation. Husbilen står på pappas gård, även om han ibland förflyttar sig och ställer sig på andra ställen.

– Det är väl sladden till strömmen som är navelsträngen, haha. Och så lånar jag dusch och toa. Men jag har växt upp med att man får jobba hårt för det man vill ha, så jag har betalat husbilen själv, och jag betalar för mig här hemma, säger Maximilian och fortsätter:

– Målet är väl att skaffa ett elverk så att man kan åka runt lite mer ledigt. Som det är nu har jag gas, men den räcker inte så länge.

Han extraknäcker inom hemtjänsten och restaurangbranschen, och spelar så klart musik. Just nu försöker Maximilian leva snålt och spara ihop till ett större mål - att resa jorden runt i sin husbil.

– Jag planerar att åka om cirka ett år. Jag har alltid varit rotlös och har nån tanke på att gräset är grönare på andra sidan. Jag letar efter det perfekta stället, det finns så många fina platser. Resa jorden runt är den största resa man kan göra. Jag vill uppleva lukter, smaker och människor.

Maximilian beskriver sig själv lite som en luffare, i modern tappning.

– Jag gillar det här med att ta sig fram med små medel, och få ut så mycket som möjligt av livet. Jag vill spela på gator och pubar, och se platser. För mig handlar det inte om att tjäna miljoner. Jag vill vara fri.

Vill du åka helt själv?

– Jag vill vara lite förtegen om mitt relationsliv, men drömmen är väl att ha med sig en tjej på resan, även om det känns som att det kan bli svårt.

De senaste fyra åren har Maximilian spelat i duo tillsammans med Madelene Grahn från Falun, och det var faktiskt Madelene som fick honom att söka till Idol i våras.

– Idol hade scouter på plats på Kupolen och Madelene släpade med mig dit. Efteråt ringde de upp mig och bad mig komma på audition i Karlstad. Jag tänkte; "jag hakar på", och det var det värt.

Man har väl fått några kryddiga inviter, haha

Han beskriver sin medverkan i programmet som väldigt rolig, även om det var väldigt hårt jobb. Maximilian tycker att han har växt "10 år på två månader", och att han träffat många nya kompisar och bra folk.

– Jag är så nöjd och tacksam att ha fått den chansen, det trodde jag aldrig. Vilken ära!

När var det som värst att vara med i Idol?

– När man fick "fel" låt. Vi fick ju inte alltid välja helt fritt. När jag sjöng "Don´t stop me now" med Queen till exempel, det var fruktansvärt, haha.

Vilka låtar är du mest nöjd med?

– Jag har två favoriter; "Like a rolling stone" med Dylan och "My generation" av The Who.

Är det den äldre musiken som ligger dig varmast om hjärtat?

– Ja, det är kärnan, även om jag gillar massa annan skum musik också. Allt började när jag var fyra år. Min far kollade på gamla filmer med The Beatles, och jag älskade "Yellow submarine" även fast jag inte förstod ett ord. Min pappa fick berätta vad de sa, och jag memorerade allt. Sen har det utvecklats från det.

Märker du av att du fått fans genom Idol?

– Ja, jo, folk kommer ju fram och säger tjena och berömmer mig. Det är många som tycker det är tråkigt att jag åkte ut. Det är väl ingen anstormning direkt, men jag har fått mina följare och det känns som att de är ganska lojala.

Inga konstiga stalkers?

– Man har väl fått några kryddiga inviter, haha. Men jag har tackat nej till alla. Annars är det lugnt. Fansen håller sig på en bra nivå.

Som på beställning, precis när vi pratat om fans och går ur husbussen för att ta bilder på Maximilian, så kommer en tjej gående på gatan med sin hund. "Va?! Är det Idol-William?" säger hon förvånat. Maximilian får rätta henne angående namnet, och sen blir det ett samtal på gården.

Fanet som är ute och går med sin hund, Boris, heter Sabina Danielsson och hon passar på att berömma Maximilian.

– Jag älskar dina framträdanden, du har en så himla skön stil. Du sticker ut på ett positivt sätt, säger Sabina till idolen, som tackar glatt och klappar en sprallig Boris.

Några konkreta planer för den närmsta framtiden har inte Maximilian. Tanken är att spela så mycket som möjligt, fram till den inplanerade jorden runt-resan.

– Exakt vad som händer vet jag inte, men jag har fått lite erbjudanden. Jag vill även spela in och släppa lite eget material. Det finns låtar.

Vem vinner Idol nu när du åkt ut?

– Den som får flest röster, haha.

Nä, lite modigare får du vara i svaret...

– Nej nej, alla är jätteduktiga. Jag vill inte välja någon speciell.