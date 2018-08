BILDEXTRA: Se första bilderna från nya vikingafilmen med Moa från Säter

Det var nu i juli och augusti under några veckor som filmteamet tog plats i skogen i Adelsö i Mälaren, strax väst om Stockholm.

- Själv idéen till filmen kom från Faravid Af Ugglas för ungefär ett år sen, berättar regissören Rasmus Tirzitis.

De båda jobbade på ett projekt som inte blev av, men det ledde istället till samarbetet om just "Rune of The Dead".

- Vi började prata om att hela vikingaarvet nästan är outforskat inom svensk film och de få gånger det har lyfts fram har det varit bröliga män men väldigt lite om kvinnorna. Och det har vi lagt fokus på vikingakvinnorna; hur levde de, vilket ansvar fick de ta?

Filmen skildrar hur familjens överhuvud Joar tvingas ut på en vikingaräd och kvar blir just den äldsta dottern Runa - spelade av Moa Enqvist Stefansdotter - tillsammans med sin mor och syskon. Det är där filmens fokus ligger.

Moa landade rollen efter ganska hård konkurrens, berättar filmens regissör.

- Jag blev tipsad av Simon Kölle, en god vän till mig (och även filmens kompositör, reds. anm), om Moa. Jag träffade säkert ett femtio-sextiotal personer för rollen, men Moa stod ut för sin scennärvaro och att hon har god erfarenhet som ryttare och bågskytt, samtidigt som det också är en väldigt fysisk krävande roll.

- Hon hade fantastisk kontroll över hästen som är med oss och även pilbågen.

Väderleken i sig har också varit med filmteamet under inspelningarna i skogen och nu i höst väntar postproduktionen för filmen.

Teamet har backning av ett amerikanskt bolag, som även sköter distributionen, vilket gjort att filmen är inspelad på engelska också.

- Det är för att filmen ska få en internationell spridning men med en skandinavisk touch och med isländska namn, berättar Rasmus Tirzitis.

Filmen har beräknad premiär under år 2019.

FAKTA - Om "Viking Saga - Rune of The Dead":

Filmens handling handlar i korthet om Runa, som tvingas ta över ansvaret för familjen när hennes tvingas ut på en vikingaräd. Familjen, som bor några dagar utanför Birka, är fattiga och en dag blir Runa medveten om att det finns något farligt i deras närhet. Hon hittar också en svårt skadad man - men inser snart att han kommer att spela en viktig roll i kampen mot ondskan som lurar i skogen.