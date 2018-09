Om vi vinner valet: Heidi Sjungargård lovar säkrare ekosystem – "Om man restaurerar våtmark får man mycket större liv på allting"

Heidi Sjungargård är ett rutinerat förstanamn på Miljöpartiets vallista. Har hon och hennes parti något konkret löfte vad som ska hända partiet till makten i kommunen? Jo renare vatten och större biologisk mångfald efter restaurering av våtmarker.

Heidi Sjungargård berättar om visionen när hon står intill Uppsjöns igenväxta gamla sjö, som ligger strax utanför Avesta, ungefär mellan Visentparken och Älvbro. Hon gör en gest ut mot det som en gång var en sjö och utvecklar sitt resonemang kring varför det är meningsfullt att restaurera våtmarker.

– Vi tycker att det här området kan knytas ihop med Visentparken till ett stort område. Det kan också användas i utbildningssyfte så att man kan lära dagens ungdomar om hur ett ekologiskt system fungerar, säger Heidi Sjungargård och tillägger att det finns statsbidrag att söka till en sådan här form av restaurering.

På vilket sätt har kommunens medborgare mer nytta av det här, förutom att naturen blir finare?

– Först är det just att människor faktiskt mår bättre av att naturen blir finare. Det finns forskning som visar att kroppen och själen mår bra av att vara ute att röra på sig i gröna områden. Sen är det så att en våtmark säkrar våra vatten som vi har omkring oss. Det är jätteviktigt med tanke på det har börjat bli nu för tiden. Ibland har jag hört att det finns en tanke på att ta vatten till Mälaren bland annat från Dalälven, för att det har börjat komma in saltvatten i Mälaren. Då försvinner ju vår vattendepåer och grundvattnet kan sänkas. Så vi vill verkligen att det här ses över och att VA-bolaget har kontroll över hela kommunens vattenförsörjning bättre. Just den här restaureringen är ett bidrag till att tänka i de banorna.