ÄVEN VIMMEL: Hippie-känsla på Krökbacken

Vi besöker arrangörerna Gustav Look och Patric Janssons barack när festivalen har kickat igång. Samtidigt som vi pratar sticker människor förbi för att få festivalband, höra vart de ska campa eller vad som gäller när artisterna ska spela. Festivalen började med att Gustav Look och hans kompis ville ha en fest och drog i hop ett gäng kompisar som höll konserter. Idag har den utvidgats till en tredagars festival med skön hippie-känsla. De beskriver vad Stonerrock är.

– Banden på 1960-70-talet såsom Jefferson Airplane, Led Zeppelin och Black Sabbath sporrade nya band. Pentagram och Captain Beyond spelade fortfarande på 80-talet och de som grundade Stonern inspirerades av dem, säger Gustav Look.

Det är en subkultur där banden spelade i öknen eller övertog övergivna hus.

– Det är lite pirat och underground över det. Den känslan försöker vi skapa. Sådana här festivaler har ökat under 2000-talet.

Patric fyller i.

– Mycket kan hämtas från 1970-talet och hippie-eran. Kläderna, festivalerna stämningen, musiken. Om du tar bort drogerna så var det en inspirerande tid, säger Patric.

De tar tillbaka 60-talets jammiga musik.

Men hur skulle ni beskriva musiken?

– Egentligen är det ju i "The ears of the listener" men grejen är den att de tar tillbaka 60-talets jammiga musik. Den är levande - det är stor skillnad på skiva och live, säger Gustav.

– Det är mer lekfullt och inte lika låst. Man vet inte vad man kan förvänta sig, enligt Patric.

Genren kan vara svårdefinierad. En låt kan innehålla både psykadelisk rock, övergå i blues och ha ett funkparti i mitten.

– Sedan kan det göras rockigare i slutet, inget är bestämt. Men Sludge och Doom är tyngre och hårdare, säger Gustav.

Borlängeanknutna Skraeckodlan och Mother Kasabian spelar bland annat ikväll. Jag får några kvicka minuter med Stockholmsbandet Mother Kasabian i deras husbilsläger efter deras spelning. Gitarristen Olof Svennebrink, trummisen Karl Tunaner och Sångaren Gidon Tannenbaum hänger i campingstolarna men Gideon ska snart springa ned mot scenen för att vara konferencier.

– Jag snackar också lite i år. Så att vi får spela, säger Gidon skämtsamt.

Inte någon annan som kan lira gitarr och samtidigt ta bastonerna så fett.

Det är inte första gången de spelar på Krökbacken.

– Vi har spelat här två och en halv gång tidigare. Den halva gången var ett improviserat gig då vi fick spela i något tält kommer jag i håg, säger Karl.

Bandet har spelat i 23 år. Tidigare hade de kanske 20-30 gig om året men nu för tiden ungefär 5-6 stycken. De är något oense om varför - någon menar att Olof som just fått barn har mindre tid men att Karl spelar i andra band också spelat roll.

– Vi hittar inte någon annan som kan lira gitarr och samtidigt ta bastonerna så fett som Olof. Är han inte med så behöver vi ta in minst två för honom, säger Gidon.

Det handlar också om vänskap och att hänga med sköna människor.

Vad är det som är så speciellt med att lira Stonerrock?

– Jag tänker inte. Det är väldigt individuellt och handlar om frihet. Du kan spela ett riff i åtta minuter. Det här monotona tunga gunget - det känns, säger Gidon.

De är överens om att Krökbacken och liknande undergroundscener inte bara handlar om musiken.

– Den här subgenren av hårdrockscenen förenar många människor. Stonerrock har en våg som växer sig starkare. Det spelar inte roll om man inte spelar utan det handlar också om vänskap och att hänga med sköna människor, enligt Olof.

Agnes Söderlund, 29 och Linn Wahlgren, 30 föredrar Krökbacken före stora Way Out West som pågår i deras hemstad, Göteborg.

– Det är lite som Stockholmsveckan i Göteborg. Förr var det bra men nu är det så stort, säger Agnes.

– Här är så mysigt med skogen runtomkring - lugnt - det gillar vi. Inte för stökigt när man ska sova, säger Linn.

De diskuterar vart det är mest fest på campingen i sandtaget.

– Det är lugnare på norra sidan där vi bor - på andra sidan verkar det vara mer party, spanar Agnes.

Klara Sandberg, 22 år, från Stockholm, tillsammans med Matilda Friman, 22, Gomer Explench, 60 och Mona Wallin, 24 boende i Skattungbyn, tycker också att festivalen är mysig och lugn.

– Det känns skönt, lugnt och tryggt. Stora etablerade festivaler kan ha mycket fylla och machoism. Festivaler med många människor känns mer otrygga, säger Mona.

De diskuterar att det är flest killar som spelar rock. Något de tycker borde förändras.

– Det är klart att det är roligt att killarna spelar men det vore ännu bättre om det blev mer jämlikt. Att fler tjejer skulle spela. Det skulle vara mycket roligare, tycker Gomer.

– Ja, hårdrock är en fett mansdominerad branch och det är mycket män i publiken också. Men ändå så är den här festivalen grym och inte alls så macho som man kan tro. Det är en väldigt trygg och mjuk atmosfär här, säger Klara.

Cecilie Wiklund, 28 år och Len Line Myhre, 29 år från Oslo äter falafel vid Håkans bodega. De har laddat upp med knäckebröd i och med eldningsförbudet.

– Men vi känner oss vana. Det har varit likadant i Oslo också, säger Cecilie.

De har sett på Skraeckodlans Facebooksida att de skulle spela här.

– Ja, det är gla musik, därför åkte vi hit, säger Len.

- Sen är det kosligt i Sverige också och praktiskt när det är lit billigare, fyller Cecilie i.

Mimmi Trollet Ingelman Åslund, 23 år från Bergsjö och Felix Flood Västlund, 25 år från Kristinehamn har fixat lite extra för att få till den rätta känslan i festival-lägret.

– Jag tycker om att göra saker och att fixa. Så därför är det roligt att få bygga upp det här lägret, säger Mimmi.

– Det här är näst bästa festivalen efter Urkult. Vi har just slagit upp läger där, så vi har det friskt i minnet nu, säger Felix.

Att bygga läger är viktigt för stämningen och planeringen brukar ske flera veckor innan festivalsäsongen drar igång.

– Tanken är att skapa en välkomnande stämning, ett ställe som folk får nys om och att de känner att de bara kan trilla in, avslutar Mimmi.

BILDEXTRA FRÅN KRÖKBACKEN: