Amerikaner firar midsommar – med spelmän från Dalarna

Dalarnas spelmansförbund fick i december förra året frågan om att medverka i det stor midsommarfirandet som Consulate General of Sweden in New York anordnar i Battery Park i centrala Manhattan. Nu är 25 spelmän från olika orter i Dalarna på plats i New York för att spela under firandet.

Bland spelmännen finns bland andra Kalle och Olle Moraeus och Pontus Selderman, ordförande i Dalarnas spelmansförbund. På torsdagen höll man den första spelningen för personalen vid Battery Park och efter det hade man en spelning för allmänheten vid Rockefeller Park.

På midsommarafton deltog man vid det stora midsommarfirandet vid Robert F Wagner Junior Park och på midsommardagen ska man delta vid firanden i Vasa Park i New Yersey och vid Scandinavia house Park Avenue.