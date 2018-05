57 år av sommarplågor: Från Björn Skifs till Avicii - vi har hela listan: Vilka minnen väcker de hos dig?

Jag minns Boney M:s "Ma Baker" som kom ut 1977. Då gick det inte att sova middag med öppna fönster. Och Bob Marleys ”Could you be loved” tar mig fortfarande tillbaka till pendeltågen mellan Södertälje och Stockholm den där sommaren 1980. Det var svårt att skaka bort den från huvudet. Det värsta var att den inte ens kvalificerade sig som sommarplåga. Just 1980 bjöd på flera andra favoriter som Secret Service ”Oh Susie” och Barbara Streisands ”Woman in love”.

Utmärkande för sommardängorna är den enkla, trallvänliga refrängen, den sköna feelgood-känslan den ger och den lättsmälta rytmen som får kroppen att röra sig obehindrat. Och det här receptet passar reggae- och latinogenren bra. Här finns Mory Kantes ”Yeke Yeke” (1987) och den serie latinos som kom i slutet av 90-talet med Los Del Rios ”Macarena” (1996), Paradisos, ”Bailando” (1997), Ricky Martins ”La copa de la vida” (1998) och Lou Begas ”Mambo no. 5” (1999). Samma år kom för övrigt en riktig plågsam plåga: Vengaboys ”Boom, Boom, Boom, Boom”. Och vem minns inte Haiduciis ”Dragostea din tei” (2003), som dock inte kom med på de inofficiella listorna för sommarplågor. Däremot finns Yolanda Be Cool & Dcup; ”We speak no americano” 2010.

Jag måste dock ändå visa en viss tacksamhet till de här låtarna. Sommardängorna kom att rädda många av mina spelningar som DJ i Stockholm och vissa hits var alltid säkra kort man kunde briljera med. En av dem var Opus ”Life is life” (1985) som alltid drog de lulliga nattmänniskorna till dansgolvet.

En annan favorit framför andra är Kylie Minogues ”Can't get you out of my head” som kom ut 2001. Den skulle säkert slå ut alla sommardängor, alla kategorier om den inte hade släppts i september och därför inte kan räknas till sommarens hits. Detsamma med Lady Gagas ”Bad Romance” som kom ut i oktober 2009.

EM och VM i fotboll hålls alltid på somrarna och det är inte bara slumpen som gör att fotbollslåtar också blir sommarplågor. 1994 släppte GES låten ”När vi gräver guld i USA” och 2000 kom Markoolios ”Mera mål”. Bland de utländska finns Shakiras ”Waka waka (This time for Africa)” som tog knäcken på sommarbadande människor 2010.

Förresten, visst känner du hur PSY:s ”Gangnam Style” från 2012 fortfarande är fastkletad på hjärnan?

Bland de svenska låtarna finns Björn Skifs "Hooked on a feeling", Freestyles ”Vill ha dig” och X-Models ”Två av oss” (båda från 1981). 1982 gav Gyllene Tider ut den eviga sommarlåten ”Sommartider” och 1988 kom ”Dressed for success” av Roxette. 2003 släppte Per Gessle sin hit ”Här kommer alla känslorna (på en och samma gång)” och kanske ska Aviciis ”Wake me up” från 2013 också nämnas här.

Sommaren 2007 var jag i Syrien och missade Europas utgåva av hits. Men där i Aleppo och Damaskus kunde varken jag eller någon annan missa sångerskan Nancy Ajrams förkrossande frammarsch. Hennes album hördes från balkonger, radio, tv, badhallar, restauranger och vattenpiperior (eller vad man nu ska kalla dem).

Här kommer en inofficiell lista över sommarplågorna från 1960 och framåt:

1960 – Edith Piaf – ”Milord”.

1961 – Jay Epae – ”Putti putti”.

1962 – Ray Charles – ”I can´t stop loving you”.

1963 – Cliff Richard – ”Lucky lips”.

1964 – Alma Cogan – ”Tennessee waltz”.

1965 – Alma Cogan – ”The birds and the bees”.

1966 – Hollies – ”Bus stop”.

1967 – Hounds – ”The lion sleeps tonight”.

1968 – Nancy Sinatra & Dean Martin – ”Things”.

1969 – Elvis Presley – ”In the ghetto”.

1970 – Mungo Jerry – ”In the summertime”.

1971 – Raiders – ”Indian reservation”.

1972 – Daniel Boone – ”Beautiful Sunday”.

1973 – Björn Skifs & Blåblus – ”Hooked on a feeling”.

1974 – Rubettes – ”Sugar baby love” och Abba – ”Waterloo”.

1975 – Sweet – ”Fox on the run”.

1976 – Sammy Davis Jr – ”Baretta´s theme”.

1977 – Boney M – ”Ma Baker”.

1978 – John Travolta & Olivia Newton-John – "You´re the one that I want".

1979 – Frank Zappa – "Bobby Brown".

1980 – Bill Lovelady – "One more reaggae for the road", Secret Service – "Oh Susie" och Barbara Streisand – "Woman in love".

1981 – Freestyle – "Vill ha dig" och X-Models – "Två av oss".

1982 – Gyllene Tider – "Sommartider".

1983 – Irene Cara – "Flashdance" och Katrina & The Waves – "Walking On Sunshine".

1984 – Wham – "Wake me up before you go-go" och Alphaville – "Big in Japan".

1985 – Opus – "Life is life".

1986 – Samantha Fox – "Touch me".

1987 – U2 – "I still haven´t found what I´m looking for".

1988 – Roxette – "Dressed for success".

1989 – Orup – "Då står pojkarna på rad" och Soul II Soul – "Back to life".

1990 – Nick Kamen – "I promised myself".

1991 – Pelle Almgren & Wow Liksom – "Omåomigen".

1992 – Inner Circle – "Sweat (A La La Long)".

1993 – Spin Doctors – "Two princess" och Culture Beat – "Mr. Vain".

1994 – GES – "När vi gräver guld i USA".

1995 – Gyllene Tider – "Det är över nu".

1996 – Los Del Rio – "Macarena".

1997 – Paradiso – "Bailando" och Backstreet Boys – "As long as you love me".

1998 – Ricky Martin – "La copa de la vida", Dr Bombay – "Calcutta (Taxi Taxi Taxi)" och Markoolio – "Sommar och sol".

1999 – Lou Bega – "Mambo no. 5", Vengaboys – "Boom, Boom, Boom, Boom" och Eiffel 65 – "Blue (Da Ba Dee)".

2000 – Markoolio featuring Arne Hegerfors – "Mera mål", Baha Men – "Who let the dogs out?".

2001 – Daddy Dj – "Daddy Dj".

2002 – Las Ketchup – "The ketchup song", Eminem – "Without Me" och Kent – "Dom andra".

2003 – Per Gessle – "Här kommer alla känslorna (på en och samma gång)".

2004 – Nic & The family – "Hej Hej Monika", Haiducii – "Dragostea din tei" och Snook – "Mr. Cool".

2005 – Helena Paparizou – "My number one", Crazy Frog – "Axel-F" och Bodies Without Organs – "Open door".

2006 – Basshunter – "Boten Anna", Mange Schmidt – "Glassigt" och Helena Paparizou – "Mambo".

2007 – Frida – "Dunka mig gul & blå", Markoolio – "Ingen sommar utan reggae" och Ola Svensson – "Natalie".

2008 – Jason Mraz – "I’m yours", DJ Tune featuring Orremannen – "Bag in da box" och Takida – "Curly Sue".

2009 – Promoe – "Svennebanan", Sarah Dawn Finer – "Moving on" och Lady Gaga – "Eh eh (nothing else I can say)".

2010 – Lady Gaga – "Alejandro", Yolanda Be Cool & Dcup – "We speak no americano" och Shakira featuring Freshlyground – "Waka waka (This time for Africa)".

2011 – Eric Amarillo – "Om sanningen ska fram (vill du ligga med mig då)", Alexandra Stan – "Mr Saxobeat" och Robyn – "Indestructible".

2012 – Panetoz – "Dansa pausa", Flo Rida – "Whistle" och Ivi Adamou – "La la love".

2013 – Avicii – "Wake me up", Calvin Harris – "I Need Your Love ft. Ellie Goulding" och Medina – "Miss decibel".

2014 – Albin feat. Kristin Amparo – "Din soldat", Calvin Harris – "Summer" och Ariana Grande – "Problem".

2015 – Jakob Karlberg – "Fan va bra", David Guetta – "Hey Mama ft Nicki Minaj" och Avicii – "Waiting For Love".

2016 – Justin Timberlake – "Can’t stop the feeling", Drake – "One dance" och David Guetta featuring Zara Larsson – "This one’s for you".

2017 – Luis Fonsi – "Despacito", Kamferdrops – "Jag trodde änglarna fanns" och JLC – "Sommar sommar sol".