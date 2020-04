Dalapsykologen om riskfaktorerna som kan göra dig sjuk: Nu stärks vården till nya föräldrar i Dalarna

► Del 5 i artikelserie här på DT Familj, med fokus på tiden före och efter ett barn kommer till världen. En omvälvande tid som ofta är förknippad med stark glädje, men även kan innefatta jobbiga känslor.

Lisa Tångring Wolgast arbetar som barnpsykolog och vårdutvecklare vid Mödra- och barnhälsovården i Region Dalarna.

Hur vanligt är det att må psykiskt dåligt när man väntar barn eller fått barn?

– Ja, jag tänker att det är väldigt vanligt, både tiden före förlossning och efter är en tid av omställning och en slags utvecklingskris. I samband med det kan man uppleva stress och oro och tecken på nedstämdhet.

Lisa Tångring Wolgast säger att många kan uppleva mer intensitet och ett större djup i sina känslor under den här perioden av livet.

– Om man känner så här ibland, men i övrigt känner att livet på det stora hela fungerar bra, så är det mer normalt. Men om man börjar känna starka och negativa känslor varje dag och mer än i ett par veckors tid, då kan man börja fundera på om det är en depression.

– Dra dig inte för att söka hjälp, det kan vara bra att berätta hur man känner.

Är det din erfarenhet att gravida och nyförlösta vågar berätta?

– En del har lättare för att prata, det kan vara olika från person till person. I den här tiden kan även många ha svårt att spontant berätta att de mår dåligt, det finns en föreställning vid graviditet och första tiden efter förlossning att man ”ska” vara glad och må bra.

Hon säger att det är just därför mödrahälsovården i Dalarna jobbar medvetet för att kunna fånga upp olika grader av psykisk ohälsa.

– Vi jobbar systematiskt både inom mödrahälsovården och barnhälsovården genom att ställa frågor till alla gravida och nyblivna föräldrar. Man ska inte vänta på att en kvinna själv kommer att ta upp spontant hur man mår. Vi kan inte heller gissa, för det syns ju ofta inte utanpå hur man mår.

Hur ofta ställs de här hälsofrågorna?

– Vi har ett basprogram som ska se likadant ut i hela landet, om jag pratar för Dalarna så har vi rekommendationer vid vissa tidpunkter då vi frågar alla, och man kan även fråga vid fler tillfällen om det behövs. Så det finns en struktur i botten.

– I början av graviditeten frågar man om kvinnan har haft problem med psykisk ohälsa tidigare, och i mitten av graviditeten så får man också frågor.

Samtalet med frågor om den egna psykiska hälsan är frivilligt.

– De allra flesta vill berätta hur de mår. Det är är precis samma sak när man blivit förlöst, där kan jag berätta att man vid det första hembesöket av bvc, frågar hur kvinnan mår rent allmänt. När barnet sedan är omkring åtta veckor får man fylla i ett screeningformulär för eventuell depression och nedstämdhet.

– Vi i Dalarna jobbar kontinuerligt med detta för vi är medvetna om att man kan må psykiskt dåligt.

Hur många drabbas av depression vid graviditet eller efter förlossning?

– Mellan 10 och 20 procent i forskningsstudier, allt ifrån lätt till svår depression.

– Vissa kan få olika symtom på nedstämdhet men ej ha alla tecken på depression, det här är väldigt vanligt. Men det är inte jättemånga som får en svår depression.

Hon säger att det gäller att komma ihåg att att depression är relativt vanligt i befolkningen i stort.

– En skörhet som inte försvinner i den här tiden i livet. Och det känns ibland svårt att ta hand om ett litet barn när man inte känner sig glad och lycklig. I värsta fall kan det påverka barnet om man blir djupt deprimerad.

Om man signalerar att man mår dåligt?

– Om man har lätta symtom och säger att just nu är det lite extra jobbigt så kan man erbjudas extra samtal hos sin barnmorska eller bvc-sköterska och få lite fler inbokade besök.

Och har man mer ihållande symtom så finns det även psykologer som jobbar inom barn- och mödrahälsovården.

Ibland hänger en nedstämdhet eller depression ihop med graviditeten eller föräldrablivandet, men så är inte alltid fallet. Därför säger Lisa Tångring Wolgast att man även, och faktiskt oavsett, kan välja att söka hjälp hos sin vårdcentral.

Vilka är riskfaktorerna för depression?

– Ja, dels är det om man har en ärftlighet för depression. Det kan även vara att man inte har stödjande, nära relationer. Stödjande relationer överhuvudtaget är en skyddsfaktor, det behöver inte vara från en partner.

– En annan riskfaktor är om man har stora svårigheter i sin parrelation.

– Efter förlossningen är det en riskfaktor om man redan har haft en depression under graviditeten, då är det en risk att det fortsätter. Så det är både saker i personen själv och i personens livssituation. Och man kan ha haft många stressande livshändelser tiden innan man varit gravid, då kan det påverka.

– Men jag vill även lägga till att om man har fått uppleva en oväntat svår förlossning blir även det en riskfaktor.

Vilka är dina förebyggande tips?

– Försöka se till att man har nära och kära runtomkring sig. Sen: Om man tror att man är deprimerad ska man såklart söka hjälp. Om man är lätt nedstämd, kan man tänka på att motionera, försöka sova bra, äta bra, att ta hand om sig själv på olika sätt. För att sedan orka ta hand om barnet.

Utvecklas eftervården på detta område?

– Det arbetssätt vi har i Dalarna just nu har vi haft länge. Men just nu satsar vi faktiskt mer för att upptäcka depression även hos de som inte själva fått barn: Vi inför individuellt hälsosamtal för pappa eller partner. Det är helt nytt, vi håller på att införa det i barnhälsovården i hela länet.

Samtalet erbjuds när barnet är mellan tre och fem månader.

– Man har sett att det är nästan lika många pappa/partners som drabbas av nedstämdhet.

Barnhälsovården i Dalarna har även varit med i en studie (BarnSäkert) sedan 2018 där föräldrar på bvc erbjuds ett frågeformulär med bland annat frågor om nedstämdhet. Arbetssättet har fungerat bra, berättar Lisa Tångring Wolgast. Tidiga resultat visar att nedstämdhet hos föräldrar är vanligt även när barnet är 2,5 eller 4 år.

Hon berättar att mödravården i Dalarna även stärker upp med ett nystartat konsultationsteam, bestående av vuxenpsykiater, förlossningsläkare, barnläkare, psykolog samt barnmorska från specialistmödravården.

– Barnmorskor i Dalarna kan kontakta detta team, om man får ett godkännande från patienten, säger Lisa Tångring Wolgast.

Teamet är tänkt särskilt för kvinnor med allvarlig psykisk sjukdom och eller missbruk, de som har det allra svårast och behöver extra stöd hela processen igenom, berättar hon.

Bryter ni ny mark här?

– Liknande arbete pågår i andra delar av landet – vi som jobbar med vårdutveckling tittar på varandra i landet och delar med oss till varandra.

Ökar psykisk ohälsa bland gravida och nyförlösta?

– Nej, det har jag inte sett några studier på. Utan det här är nåt som man har forskat på lång tid tillbaka.

– Det viktiga är att vi tar problemen om de kommer, på allvar. Vissa mår jättedåligt och får kanske även tankar på att inte vilja leva. Då kan man söka sig direkt till sin vårdcentral eller till psykiatrin.

En liten andel kvinnor i Dalarna drabbas varje år av förlossningspsykos och behöver akut vård.

– Det här är väldigt ovanligt, man kan säga att ett par, tre stycken per år drabbas i länet. Riskfaktorer är till exempel om man tidigare haft psykos. Om det kommer fram att det finns en riskfaktor kan man förstärka vården under hela den här tiden för just dessa kvinnor.

Lisa Tångring Wolgast avslutar med att det finns hjälp för alla de olika delar av psykisk ohälsa som hon gett exempel på.

– Det är viktigt att säga tycker jag, man kan snabbare komma ut ur sin depression om man söker hjälp, om det inte går över av sig själv. Man kan absolut få hjälp att må bättre i just sin situation.

Så säger vården:

På 1177 Vårdguiden finns information om spannet från vanlig nedstämdhet, ”baby blues”, till depression, posttraumatiskt stressyndrom efter förlossning och förlossningspsykos. Här finns en rad exempel på symtom att vara uppmärksam på och råd om när man kan/bör söka hjälp och vart man kan vända sig.

