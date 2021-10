Dalaprofilens formbesked – avgjorde matchen med första ligamålet

I januari i år stod det klart att Slätta SK-produkten Julia Roddar skrivit ett tvåårskontrakt med Washington Spirit.

I nattens match mot North Carolina Courage levererade 29-åringen sitt första mål i amerikanska NWSL – ett mål som kom att bli matchavgörande.

När Roddar byttes in efter halvtidspausen hade nämligen hennes Washington ledningen med 1-0, men en kvart in i en andra halvleken kvitterade North Carolina Courage. I den 70 matchminuten kunde dock Roddar fastställa slutresultatet 2-1 efter att ha slagit in bollen i mål på volley efter en hörna.

Segern gör att hennes klubb nu ligger på en tredjeplats i tabellen.