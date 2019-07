Dalaorienterare tog hem flera medaljer under Veteran-VM

I kuperad terräng med många sandiga stigar ute vid havet norr om Riga avslutades årets Veteran-VM i orientering med långdistansfinal, och dalalöparna sprang hem ytterligare två medaljer.

INSÄNT Håkan Eriksson vann ytterligare ett guld i M55 hela 2:22 före tvåan. Kane Andersson vann ännu en medalj, den här gången ett brons.

Resultat: W60A: 1) Elisabeth Fries, Umeå OK, 3) Kane Andersson, IFK Mora OK 42:24. W50A: 1) Sirra Toivonen, Finland 37:35, 33) Berit Gummus, IFK Mora OK. W55A: 1) Ulla Molin, Attunda, 57) Annlouise Almqvist, IFK Mora. W65A: 1) Alida Abola Ozons, 16) Monica Gustafsson, IK Jarl. W75A: 1) Katharina Mo-Berge, Norge, 4) Lena Leandersson, Älvdalens IF OK. W50B: 1) Kirsi Iimonen, Finland, 34) Eva Pålsson, IFK Mora OK. W60B. 1) Monika Amman, Schweiz, 22) Britt Claesson, IFK Mora OK. M55A: 1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna. M40B: 1) Aidas Katarskis, Litauen, 2 ) Pontus Funke, Leksands OK, 19) Edward Larsson, IFK Mora OK. M65C: 1) Iurii Chumakov, Ryssland, 52) KEA, IFK Mora OK. M70C: 1) Pentti Hiirijoki, Finland, 10) Yngve Karlsson, IFK Mora OK. M70D: 1) Eero Kattilakoski, Finland, 3) Anders Claesson, IFK Mora OK. M75A: 1) Helmut Conrad, Tyskland, 73) Olle Andersson, IFK Mora OK.