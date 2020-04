DALAKVALSPECIAL – Del 3: Ett år sedan Leksands SHL-avancemang – på Tobias Forsberg födelsedag

BILDEXTRA: Se folkfesten, dramatiken och känslorna under kvaldramat

Två bleka höstinsatser

Mora hade en ganska blek andra säsong i SHL, med en grundserie som präglades av ett absurt antal skador. I princip alla MIK–spelare var vid ett eller flera tillfällen borta från spel på grund av olika typer av krämpor. väl i mars såg det ett tag ut som att man mirakulöst skulle kunna klara sig undan att kvala, för sin fortsatta existens i SHL. Men Mora orkade helt enkelt inte hänga med i slutspurten och fick nöja sig med en trettonde plats för andra året i rad.

I Leksand hade man heller ingen solig resa genom höstmånaderna. Man spelade, vann ibland, men utan att övertyga. I november och en bit in i december slog man däremot alla tiders bottenrekord för klubben, med nio raka förluster under ordinarie tid i Hockeyallsvenskan. En rad som gjorde att Leif Carlsson sparkades den 17:e december – och ersattes av Roger Melin.

Tobias Forsberg-effekten

Den 26:e december 2018 var Roger Melins första match som tränare i Leksandsbåset, med ett lag som stapplat förlusterna på hög. Den förlustraden bröts visserligen den här kvällen men det kändes ändå sekundärt.n Trotjänaren Tobias Forsberg skadades nämligen allvarligt under matchen, i samband med att densamme skulle utdela en tackling – som han missade. Forsberg for istället in med huvudet i sargen och blev nästintill orörlig på isen. I efterhand konstaterades att skadorna från smällen in i sargen förlamat honom från bröstet och ned.

Detta ofattbara kom att prägla hela Leksands IF:s återstående säsong, då man – mitt i den djupa tragedin – ändå lyckades hitta kraft, från vilken kollektivet kunde växa sig kanske starkare än någonsin.

Allt efter den 26:e december var för "Foppa". En styrka som bar fram Leksand som vinnare av slutspelsserien och som segrare i det efterföljande Play Off-mötet mot AIK.

Och kanske än mer ofattbart – det bar också in Dalarna till ett tredje kval mellan Mora och Leksand.

Match 1: En udda första vinst

Under kvalseriens första period var det smått märkligt att blicka mot resultattavlan. Ett kokande Jalas Arena fick se sitt Mora IK köra över LIF i byte efter byte. Hemmalaget sköljde över de vitklädda, men fick ändå lämna perioden i underläge.

På fyra skott lyckades Leksand hitta nätet på hälften av dessa. Samtidigt som MIK avlossade 20 avslut mot Axel Brage. I andra perioden utökade Leksand till 4–0 och Jalas Arena blev allt mer lik en ledsen sufflé som sakteliga sjönk för varje fullträff. Tillslut lyckades Mora komma tillbaka och tids nog hittade Sebastian Hartmann bakom Brage till 1–4. Därifrån inledde hemmalaget en klättring som skulle ta dem så nära som till 3–4.

Mora var nära flera gånger att sätta 4-4 och plockade även målvakten Janne Juvonen i slutminuterna.

Det gjorde dock att LIF kunde sätta spiken i kistan genom att göra mål i öppen kasse.

Matchresultat: Mora–Leksand, 3–5. Kvalserieställning: Mora–Leksand, 0–1.

Match 2: Kaosscener i Tegera Arena

Tidigt i returen så hände något som skulle komma att bli omdiskuterat.

I det första bytet drabbade flera spelare samman kring mittlinjen efter en tackling av Andrew Rowe mot Leksands Martin Karlsson. Efter en stunds diskussioner beslutade domarteamet att ge Rowe matchstraff för huvudtackling. Vilket innebar ett enorm avbräck för SHL-laget, som direkt efter matchstraffet på Rowe fick se Mattias Ritola sätta pucken i mål till 1–0 Leksand. Tidigt i andra tilldömdes Leksand sedan ett straffslag, som även det ifrågasattes från Morahåll. Ovidkommande kunde Thomas Valkvae-Olsen slå in även 2–0 för de blåvita.

Mora lyckades hämta sig efter den chockartade inledningen och tog sig delvis tillbaka, men hamnade på nytt i ett 2–3-underläge innan sista paus.

Tidigt i period tre satte Anton Karlsson 4–2 för Leksand men Ryan Johnston var snabbt framme och reducerade bara fyra minuter senare.

De återstående dryga 13 minuterna fick Mora ännu en gång jaga på ett uddamålsunderläge men lyckades inte heller denna gång överlista Leksand.

Matchresultat: Leksand–Mora, 4–3. Kvalserieställning: Leksand–Mora, 2–0.

Match 3: Mathias Bromé ger Mora andrum

För första gången i ett dalakval var Mora IK i ett kvalserieunderläge med 0–2. Efter de två Leksandsvinsterna hade rivalen skaffat sig både marginal och momentum. Det tredje mötet i Jalas Arena var därför extra viktigt för MIK att vinna.

Och nog hade man tuggat något inför nedsläpp då man efter 26 minuter tagit ledningen med 4–0, där Mathias Bromé var framme på det mesta. Efter två perioder hade Moras stjärnforward reggats för ett mål och en läcker framspelning fram till Andrew Rowe. Men Huddingeprodukten var inte klar för kvällen.

Leksand lyckades visserligen äta sig ikapp till 4–2, men tillställningen var Mora IK:s.

Bromé kunde slutligen kröna sitt verk med matchens sista mål fram till 5–2 för Mora IK.

En total överkörning, som också gav Mora hopp inför fortsättningen.

Matchresultat: Mora–Leksand, 5–2. Kvalserieställning: Mora–Leksand, 2–1.

Match 4: Kvalets mäktigaste ljudkuliss – och matchboll Leksand

Inför nedsläpp i match 4 var det som att en sinnesstämningsförändring hade skett. Efter tre otroligt heta möten var känslan nu mer sansad. De båda lagen kom ut och såg aktivt ut att försöka minimera de egna misstagen och varken Mora eller Leksand såg ut att vara intresserade av att forcera.

Den andra perioden började i samma stil som den första, hyfsat kontrollerad vill säga. Men när Thomas Valkvae-Olsen satte 1–0 bakom en skymd Christian Engstrand skedde en häftig temperaturförändring, där Leksandsfansen bjöd på en otroligt mäktig uppvisning där man fick arenan, mer eller mindre, att skaka.

Smolk landade dock snabbt i supporterbägaren då Morasuveränen Mathias Bromé skickade in 1–1, blott två minuter efter norrmannens mål.

De sista 20 minuterna utkämpades en riktig strid om 2–1-målet, där Leksand minut för minut kändes allt närmre att hitta bakom Christian Engstrand. Med fyra minuter kvar lyckades också Johan Porsberger när han petade in 2–1:an mellan benen på Moramålvakten.

MIK fick en sista chans att svara vid 58.48 då domarna valde att plocka Jon Knuts för en hakning. Men powerplayet var fruktlöst och innebar matchboll Leksand inför det femte mötet i Jalas Arena.

Matchresultat: Leksand–Mora, 2–1. Kvalserieställning: Leksand–Mora, 3–1.

TV: Återupplev allt fr¨ån kvällen då Leksands tog sig tillbaka till SHL

Match 5: Leksand tar sig tillbaka till SHL – på Tobias Forsbergs födelsedag

Inför match nummer fem hade det snöat kraftigt i stora delar av Dalarna. Snöflingorna fortsatte också att falla över Jalas Arena lagom till nedsläpp. En snygg inramning på denna tredje dramathriller mellan Dalarnas bästa ishockeylag.

Leksand, den här gången med möjlighet att slå in matchbollen mot Mora – för första gången någonsin i ett dalakval. Och på andra sidan, Mora. Pressade att vinna för att inte falla genom SHL-marken och tillbaka till Hockeyallsvenskan.

Ja, ni hör ju. Det är klart att stämningen gick att ta på.

Det ödesmättade stämningen tog sig också uttryck på isen då det länge, länge var en mållöst. Sen plötsligt, lite från ingenstans, hittade Linus Persson fram till Anton Karlsson i den 33:e minuten. Som drog till direkt till 1–0 för Leksand.

Inte logiskt sett till matchbilden, men symptomatiskt för en matchserie där MIK fört spelet långa stunder, men LIF varit sylvasst på sina chanser. Det mesta skulle dock handla om den sista perioden där tre snabba mål skulle höja temperaturen ytterligare.

Spencer Abbott – pang.

1–1 Mora

Thomas Valkvae-Olsen – pang.

2–1 Leksand.

Och, den något otippade, Nils Carnbäck – pang.

2-2 Mora.

Tre mål som skulle föra daladramat in i den första förlängningsperioden någonsin.

Där behövde trion Martin Karlsson, Jesper Ollas – men främst – August Berg drygt tre minuter innan den unge Berg skickade in den, för Leksand, förlösande 3–2-pucken i mål. För Mora innbar målet en returbiljett tillbaka till Hockeyallsvenskan.

Men det mest sagolika med Leksands vinst – och tillhörande SHL–avancemang – var att man gjorde det på Tobias Forsbergs 31:a födelsedag. En inramning med ett perfekt slut, nästan för vackert för att kunna vara möjligt.

Senare kom även en hälsning direkt från jubilaren själv.

Det har blivit många tårar dem senaste månaderna, så det är därför skönt att äntligen få gråta glädjetårar. Livet är inte alltid rättvist men ikväll har vi bevisat att hockey är det. Jag älskar er bröder, ni är bäst

Matchresultat: Mora–Leksand, 2–3. Kvalserieställning: Mora–Leksand, 1–4.