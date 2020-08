Dalakonstnärerna om arvet efter Anders Zorn: ”En terror”

Anders Zorn dog endast 60 år gammal den 22 augusti 1920, som en av Sveriges – och världens – mest firade konstnärer. Han föddes fattig, men dog stenrik i sviterna av sitt välstånd. Frosseriet tog ut sin rätt.

Hans avtryck i lokalsamhället var även det betydande, med bland annat grundandet av Mora Folkhögskola och bidrag till folkmusiken, vars finaste utmärkelse än i dag bär hans namn. Att hans gärning som konstnär fortfarande lever kvar är givet, men hur? Synen skiljer sig när man pratar med nutida konstnärer – men skickligheten imponerar på alla.

Anders Ståhl är målare från Leksand, som sitter med i styrelsen i föreningen Zorns vänner. Zorn är viktig för honom – och han skulle gärna ha levt på dennes tid.

– Mitt personliga första minne var när jag var med min familj på Zorngården och såg en akvarell som satte sig – jag avr redan i gång med att teckna och måla i sexårsåldern. Hans manér och bildvärld gav mig en direkt anknytning. Någon som målade av det han såg och gjorde det väl. Svårare än så är det inte för mig heller, säger han.

Sensationellt bra helt enkelt

– För min del har han blivit en av förebilderna, tekniskt och arbetsmässigt. Att det verkligen är ett arbete vi håller på med. Med hans produktion var han en konstarbetare som lyckades leverera vansinniga mängder av hög kvalitet. Det är lätt att relatera till. Mitt dilemma är att jag inte var född på den tiden själv – det var ett sådant oerhört gäng målare, som sammanstrålade i Paris och liknande. Pratar man om den konstnärliga gärningen så är den sensationellt bra helt enkelt.

Det har ju gått i perioder hur man sett på hans konst. Hur står hans aktier i dag?

– Man kan inte bortse från hantverksskickligheten, det ligger i tiden igen. Folk är less på slit och släng-samhället. Även om det går upp och ner kommer högkvalitativa konstnärer att överleva och stå kvar. Jag ska på minnesstund vid graven på lördag.

Dalarna har bara plats för två konstnärer och det är Carl Larsson och Anders Zorn

Lisbeth Boholm, målare från Falun, framhåller också Anders Zorns skicklighet.

– Dalarna har bara plats för två konstnärer och det är Carl Larsson och Anders Zorn. Det kan man faktiskt säga, det handlar mycket om att bevara det som har varit. Men vi ska såklart vara glada att vi har några sådana ändå. Jag har inte nåt riktigt personligt förhållande till honom. Han var en fantastisk människa som låg bakom många uppfinningar och var väldigt skicklig och duktig. Man måste bli imponerad och betagen av hans arbete. Annars hade han inte gjort så mycket saker under sitt inte så långa liv. Han hade en extra växel.

Flera nutida dalakonstnärer problematiserar Anders Zorns dominans och hans estetik.

Gabriel Jonson, skulptör från Falun, menar att Zorn mot slutet gick på rutin.

– Det jag tänker är att man alltid har kopplat ihop honom med Carl Larsson. Jag har länge haft svårt för båda dem, av olika skäl. Jag har på senare år börjat förstå Carl Larsson och de val han gjorde. Zorn är lurigare, han framstår så mycket som en chauvinistisk buffel. Det finns en målning som heter ”Enhörning” och hans egen beskrivning av hur den kom till låter mer som ett övergrepp. Samtidigt finns ju något i de här kullorna, så det är inte heller rätt att bara göra honom till den här ”gubben”. Han beskrev sig själv som en karriärmålare och uppnår ju också det. Han var ju duktig, men går på rutin mot slutet, man ser inte den hunger han hade i början. Och det är ju inte så konstigt.

Du är skulptör, hur ser du på hans skulpturer?

– Hans skulpturer är habila, men de är inte så uttrycksfulla, jämfört med hans måleri. Tittar jag på hans konstnärskap i dag är det som grafiker och målare. Hans färgpalett är ju något som rent tekniskt lever kvar. Många använder fortfarande den i dag, att uttrycka sig med en mindre färgskala. Det är få som har ett sådant arv. Han var ju en mästerlig porträttmålare.

Skulptören May Lindholm från Siljansnäs menar att genikulten av män fortsätter än i dag, men att Zorns perspektiv inte längre är möjligt.

– Som konstnär verksam i dag imponeras jag över Zorns hantverksskicklighet. Konstnärligt känns förhållningssättet främmande. Den oförblommerade manliga blicken i både foto och måleri är inte längre är möjlig i vare sig konstvärlden eller i offentligheten. Det känns unket, menar hon.

– Det känns också främmande att kulturvärlden omkring konstyttringarna fortsätter med att geniförklara pompösa män. Peter Johansson synliggör det fint när han i bild iklär sig kavajen och cigarren på samma sätt som Zorn. Det blir en roll att kliva in i. Varje tid har sina utmaningar och förhoppningsvis försöker konsterna att beskriva och skildra sin samtid. I mitt konstnärskap försöker jag beskriva människan i världen och jag hymlar inte med att det är subjektivt, då som nu . 2020 är förutsättningarna andra, och det beskrivbara annat. Det som fortsätter att vara det samma, är det oförtröttliga arbetet med bilderna som kan belysa och beskriva den tid vi lever i.

Peter Johansson, ja.

Liksom Anders Ståhle har han ägnat sig en hel del åt Zorn, men från helt andra perspektiv. 2012 retade han puritaner landet runt när han fick göra den stora utställningen ”Johansson vs Zorn” på självaste Zornmuseet.

Han utgör en terror för alla konststuderande som tvunget ska måla efter hans pipa

Han berättar att hans far, som var kyrkomålare, betraktade Zorn med stor avundsjuka, beundrade skickligheten, tog med sig sonen på Zornmuseet där han ”brukade landa framför nakenstudierna”. Detta har blivit en viktig punkt i Peter Johanssons arbete mot Zorn, att ta bort faderns bitterhet och ”lyfta Johanssons till en något mer stolt position”.

– Zorns betydelse är inte att undervärdera. Han utgör en terror för alla konststuderande som tvunget ska måla efter hans pipa. Sedan tar det ett helt konstnärsliv att komma ur dessa bojor. Han var en imponerande person för sin tid, en self made man med enorma visioner. Man glömmer lätt bort Emmas arbete i skuggan av detta, hon hade ju både kontakterna och pengarna! Om man ska titta på hans konstnärliga sida så var han en fantastisk akvarellmålare och, något som jag gärna vill lyfta som skulptör, hans fina träskulpturer och intresse för samlandet, säger han.

– En något udda sak med Emma och Anders Zorn var ju att de inte kunde få barn, detta tog sig uttryck som att de hade över 140 hundar under sin tid på Zorngården i Mora. Det måste ha varit full rulle! Man hittar många rester av detta i Zorns målningar, det är hundar på var och varannan målning. Detta var en av mina upptäckter, under research innan jag själv gjorde utställningen ”Johansson vs Zorn”. Den och att det är svårt att konkurrera om plats med denne konstnär som satt så djupa spår i svensk konsthistoria. Han är faktiskt en av Sveriges mest kända personer utomlands och absolut den mest kände konstnären. Så om man ska sikta på något stort så ska man gå i drabbning med Zorn. Zorn är död, leve Johansson!

Fakta Anders Zorn

Född: 18 februari 1860

Död: 22 augusti 1920, begravdes fyra dagar senare med ärkebiskop Nathan Söderblom som officiant

Modern Grudd Anna Andersdotter var småbrukare från Mora, fadern tysk bryggare, som dock aldrig träffade sin son.

Tolv år gammal skrevs Zorn in på en skola i Enköping. Tre år senare, 1875, antogs han som elev på Konstakademien i Stockholm.

Slog igenom som akvarellmålare, men övergick sedan mer och mer till olja.

Gifte sig 1885 med Emma Lamm, från en välbärgad familj.

Var god vän med bland annat Carl Larsson och Albert Engström.

Tillbringade många år utomlands, bland annat i USA där han målade en stor mängd porträtt av societeten, inklusive tre presidenter.

Mest känd för sina nakenstudier i naturmiljö och sina folklivsskildringar från Dalarna.

Engagerade sig efter återflytten till Mora 1896 starkt i hembygden.

Källa: Zornmuseet, med flera