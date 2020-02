Dala Energi ökar beredskapen inför ovädret – för att undvika långa strömavbrott: "Försöker ligga steget före"

Ovädret väntas dra in under söndagseftermiddagen och hålla i sig under måndagen.

Med anledning av risken för nedblåsta träd och följande strömavbrott och störningar i fibernät sätter nu Dala Energi in extra resurser.

"Som en följd kommer vi att öka beredskapen under helgen. Både med montörer och driftsidan. Vi jobbar nu med täta avstämningar internt och följer naturligtvis väderprognoserna. Men framförallt försöker vi ligga steget före för att slippa alltför långa strömavbrott, berättar Lars-Erik Löf.

De påpekar dock att personalens säkerhet går först och att man kommer att avbryta arbetet om det inte går att utföra arbetet säkert.

Man kommer även utöka sin kommunikation utåt för sina kunder.

"Vi uppmanar kunder som söker information om eventuella avbrott till vår hemsida, dalaenergi.se, eller genom facebook där vi kommer att uppdatera kontinuerligt", Veronica Bergström kommunikationsansvarig på Dala Energi.