Dala Airport stoppar delar av verksamheten: "Det här liknar ingenting som vi tidigare haft att göra med"

Dalaflygets marknadschef på Dala Airport, Stefan Carlsson, berättar på söndagen att reseföretagen tvingas ställa in fyra avgångar med charterplan med anledning av coronaviruset. Han betonar samtidigt att det kan blir fler.

All form av utresor är avblåsta till och med den 14:e april.

– All form av utresor är avblåsta till och med den 14:e april, det är resebolagen som tagit det här beslutet och samtidigt berättat att man följer UD:s rekommendationer. Vad som händer efter det datumet är det ingen som vet just nu, det kan naturligtvis bli så att de behöver ställa in fler avgångar, säger Carlsson.

Vi vet helt enkelt inte i dag hur det här kommer att påverka oss.

Nybokningarna har mer eller mindre uteblivit se sista två veckorna, berättar Stefan.

– Det märks tydligt ett förändrat konsumentmönster. Vi har inte räknat på förlusterna kring detta ännu men det är klart att det inte är bra om det påverkar intäktssidan långsiktigt. Det går inte alls att svara på om vi kommer behöva varsla eller låta folk gå ner i tid, vi vet helt enkelt inte i dag hur det här kommer att påverka oss.

Det här liknar ingenting som vi tidigare haft att göra med.

Samhällsviktiga funktioner som ambulansflyget, polishelikoptrar och liknande kommer att få extra hög prioritet från och med nu, berättar han.

– Det här liknar ingenting som vi tidigare haft att göra med – därför vet vi också att de samhällsviktiga funktionerna kommer att spela en stor roll, flygplatser kommer alltså att få en ännu viktigare betydelse än de redan har.

På måndagen kommer styrgruppen för Dala Airport ha möte.

– Vi kommer att diskutera hur vi ska organisera oss den närmsta tiden, men även hur vi ska hantera den här situationen kort- och långsiktigt. Vi kommer också behöva fokusera på hur framtiden kan se ut för oss – men väldigt mycket är oklart för tillfället, säger Stefan Carlsson.