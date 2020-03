DAK-marknaden ställs in på Lugnet - anläggningen håller öppet som vanligt:”Arrangörerna beslutar själva om sina evenemang”

Allmänna sammankomster och tillställningar med fler är 500 personer är nu förbjudna i Sverige, för att undvika smittspridning. Under torsdagen meddelade Falu IF att Lilla Skidspelen på Lugnet ställs in nästa helg. DAK-marknaden 4 april ställs också in.

– Vi beslutade det idag (torsdag). Det känns tråkigt men vi vill inte att folk ska bli sjuka. Visst blir det en ekonomisk förlust, vår klubb lever på marknaden, säger Bengt Abrahamsson, DAK.

Säljare som redan anmält sig får nu sina pengar tillbaka.

– De kan även skjuta upp sin medverkan till höstmarknaden, vi får se hur läget är då, säger Bengt Abrahamsson.

Till helgen anordnas SM i kettlebells på Lugnet. Arrangören Per Olhans har beslutat att inte ställa in tävlingen.

– Vi har konsulterat smittskyddsenheten och en läkare och båda säger samma sak, de ser inga problem med att vi håller tävlingen, säger Per Olhans.

Omkring 10 klubbar kommer delta, med totalt cirka 50 deltagare.

– En klubb har fått ett fall av Corona och har ställt in, säger Per Olhans.

Enligt Lugnets fritidschef Tomas Jons kommer anläggningen hållas öppet som vanligt tillsvidare. Tävlingar och andra arrangemang får arrangörerna besluta om de ska ställa in eller ej.

– Det är upp till arrangörerna, vi är bara lokalutlåtare. Vi fortsätter att lyssna till information från myndigheter och sprider information om smittan på vår anläggning, säger Tomas Jons.

– Arrangemangen ger betydande inkomster till föreningarna. Om det här blir långvarigt drabbas de ekonomiskt, säger Tomas Jons.