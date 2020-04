Dags för sommarens stora konstrunda – Dalarna art trail tjuvstartar redan till helgen

Coronapandemin stoppar inte Dalarna art trail, ett paraply för utställningar i Dalarna under sommarsäsongen.

Det är åttonde ¨året som Dalarna art trail arrangeras och initiativtagare är Magdalena Nord Omne och Lisa Scheltdorf på Magasinet i Falun. Där kan man i sommar se papperskonstnärenm och designern Bea Szenfelds utställning ”Every You Can Imagine Is Real”.

– Vi har alla funderat fram och tillbaka, både enskilt och i gruppen, och kommit fram till att vi tror på att köra i sommar, de enda som bestämt sig för att ställa in är Arkivhuset i Smedjebacken, berättar Magdalena Nord Omne och Lisa Scheltdorf i ett pressmeddelande.

Leksands kulturhus var inte med förra året, men återkommer nu med en textilutställing som öppnar redan på lördag.

De medverkande aktörerna kommer att följa de restriktioner som r¨åder och se till att det totala antalet som är inne i lokalerna aldrig överskrider angivet maxantal.

– Det handlar om att sprida ut antalet besökare under dagen, och som tur är finns det en bra blandning av stora och små ställen. På till exempel Avesta Art och Magasinet är det extremt luftigt och hur mycket folk det än är, så är det sällan besökarna är nära varandra.

Medverkande i Dalarna Art Trail 2020

Avesta Art

Facts and Fantasies 17 maj–13 september

Kosthallen Meken, Smedjebacken

Någonting är på gång – I händerna på konstnären

13 juni–16 augusti

Arkivhuset, Smedjebacken

Den planerade sommarutställningen på Arkivhuset kommer inte att vara öppen 2020, utan flyttas fram till sommaren 2021.

Galleri svarta gran, Borlänge

Marieta Toneva 27 juni–25 juli

Erika Nordqvist 11 juni–22 augusti

Magasinet, Falun

Every You Can Imagine Is Real med Bea Szenfeld

27 juni–23 augusti

Dalarnas museum, Falun

Arvid Backlund 13 juni–30 augusti

Falugrafikerna 13 juni–30 augusti

Konsthallen Kvarnen

Ernst Billgren – Den okände Carl Larsson

21 maj–23 augusti

Leksands kulturhus

Textilmagi & saboterad symmetri

2 maj–22 augusti

Hjortnäs Handel Galleri

Drömstoff, Ebba Matz

20 juni–30 augusti

Rättviks konsthall/kulturhus

Oh Lars! Lars Nilsson

13 juni–6 september

Zornmuseet, Mora

Zorn i fokus

30 maj–31 augusti

Mer information: http://www.dalarnaarttrail.se