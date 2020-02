Dags för japansk filmfestival igen – ninjor och exklusiva premiärer

Film är grunden, men egentligen vore det mer passande att kalla festivalen för japansk kulturfestival. Inom ramen ryms allt från – ramen – och teceremonier till kampsport och tecknade serier. Blandningen har varit en av festivalens framgångsfaktorer. Exempelvis är den japanska ambassaden i Sverige numera väldigt engagerad, från att ha varit lite svårtflirtad från början.

– Det tog ett par år att få dem att köpa idén, men nu betraktar de festivalen som väldigt viktig och har med oss som en stående budgetpost, säger Tomas Blijdenstein, en av de drivande i festivalen.

Ett antal japanska näringslivshöjdare har också intresserat sig för filmfestivalen och det har till och med hänt att någon flugit privatjet från Paris för att närvara i Leksand.

– Jag tror inte att det lokala näringslivskontoret förstår vilka höjdare som är här, de skulle kunna knyta kontakter med chefer från Mitsubishi och allt möjligt, säger Tobias Ingels.

Japansk filmfestival lyckas ofta lägga vantarna på Europapremiärer, vilket också gäller i år.

– Ett exempel är filmen ”My father the bride”. Den är väldigt japansk, det är inte viktigt för oss att ha en särskild tematik varje festival, utan snarare att visa vad japanerna själva ser för film, säger Tobias Ingels.

– Vi visar också en av japans största dokumentärsuccéer, ”I go Gaga, my dear”, om hur filmarens mor får alzheimer. Den har nordisk premiär hos oss.

Förra årets festival visades en film för tredje gången i världen, efter festivalgiganter som Sundance och Berlin filmfestival.

Under de år festivalen har funnits har den fått ett bra rykte i branschen. Distributörer hör ibland av sig med tips om titlar och deras fingertoppskänsla har till och med gjort att en annan svensk filmfestival försökte ljuga till sig en visning i förväg av en film som Leksand redan skrivit kontrakt på.

– De påstod att vi gått med på att de fick visa den först. Distributören hörde av sig och undrade varför vi gett tillstånd till det när vi ägnat så mycket energi till att pruta, men det hade vi såklart inte, säger Tobias Ingels.

Förra året blev de kontaktade av den stora japanska tidskriften Pen som skulle sammanställa en enkät om de bästa japanska filmerna genom tiderna.

– Det var jättekul, det var vi tillsammans med bland annat filmkritiker från New York Times och inköpare på Netflix Europakontor. Att vi var med där öppnade dörren för att vi i höstas kunde få åka på den största branschmässan för inköp och visningsrätter för asiatisk film i Tokyo.

Leksands japanska filmfestival startades av Tobias Ingels och Tomas Blijdenstein, barndomsvänner med ett stort Japanintresse sedan länge. När de båda åter bodde i Leksand började de prata om att göra något tillsammans. Det har hittills resulterat i en dokumentärfilm och festivalen. Sponsorer och samarbetspartners har möjliggjort att festivalen är gratis för besökare, med undantag av vissa kringarrangemang.

– Vi går runt, men inte mer. En av de stora succéerna är barn- och ungdomsverksamheterna på Leksands sparbank, det var över tusen besökare där i fjol. Vi är väldigt glada för att få vara där, säger Tomas Blijdenstein.

Allt arbete sker ideellt och även om förra årets tredagarsfestival lockade mycket folk – totalt räknade de till 2187 besökta evenemangspunkter – så beslutade de sig för att bara köra en dag i år. Kostnaderna och arbetsinsatsen blev för stora. De kommer också att framöver bara arrangera festivalen vartannat år, för att kunna upprätthålla en kvalitet. Förhoppningen är att kunna slå på stort 2022, när Leksands kommuns vänortsrelation med Tobetsu jubilerar.

– Leksands kommun pratar om att lägga ner vänortsprojektet med japanska Tobetsu. Det vore väldigt synd, hoppas att det fortsätter, säger Ingels.

Japansk filmfestival

Plats: Leksand 22/2

Totalt visas sju japanska filmer på Bio Visir: Porco Rosso, Pop in Q, Weathering with You, I go Gaga, my dear, My father the bride, Talking the pictures, Japanese girls never die

Övriga aktiviteter (ett urval):

Gårdscaféet – Ramen med Sato Toshinori, whiskyprovning och musik

Leksands folkhögskola: Kurser i japansk delikatessbakning med Ai Ventura, japansk teceremoni och vävning.

Leksands sparbank: Heldag med aktiviteter och visningar av bland annat ninjitsu, animationsworkshop, origami, med mera.

Kulturhuset: Bunrakuutställning, föredrag av Thomas Lundqvist, dockmakare och regissör.

Filmfestivalen arrangeras av Film i Dalarna och Japansk Festivalförening i Leksand.

Mer information: http://japanskfilmfestival.com/