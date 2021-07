Dag, 21, från Hedemora ska studera vid prestigeskola i New York: ”Obeskrivlig känsla”

Hovsopranen Hillevi Martinpelto, bördig från Hedemora, är en av stipendiegivarna i fonden. Den andra delen är Lions Club, Hedemora.

– Fonden och stipendiet är inte bundet till en musikgenre. Det har varit folk-, konsert- och jazzmusiker samt några sångare som vi har hjälpt under åren, säger Hillevi.

– Vi vill uppmuntra till vidare studier. Alla sökande har önskemål om att utvecklas vidare. Stipendiet ska vara ett stöd för det, inflikar Michael Williams, som representerar Lions Hedemora.

– Man kanske vill uppgradera sitt instrument i takt med att man förbättras och investera i sådana saker. Och nu ett extra stöd till Dag då han ska studera i New York, fortsätter Williams.

För två år sedan fick Dag ett stipendium på 20 000 kronor ur Hillevi Martinpelto och Lions Club Hedemoras stipendiefond som möjliggjorde studier vid jazzlinjen på Skurups Folkhögskola.

Ambitionerna tog inte slut i och med det. Dag sökte till två topputbildningar i New York – Manhattan School of Music och New School of Jazz

– Det vore det coolaste som kunde hända i hela universum. Jag trodde inte att det skulle gå, men varför inte försöka? minns Dag Weibel.

Dag sökte och kom in på båda skolorna. Han äskade – och fick – utökat stöd från stipendiefonden med 25 000 kronor.

Entusiasmen och glädjen över att ha kommit in går inte att ta miste på. Nu börjar han i höst, fyraårig kandidatutbildning i en ny stad, New York som är den moderna jazzens hem.

– En av mina stora förebilder, Mike Moreno, kommer att bli min lärare i höst, en helt fantastisk gitarrist som spelar på de legendariska klubbarna i New York.

Dag har hållit på med jazz i fem år allt sedan han gick på Musikkonservatoriet i Falun. Innan dess var det mest blues som gällde. Inte så konstigt kanske, då hans mamma var den som 2011 startade Hedemora Blues Jam.

– Att studera jazz kunde lägga en bra teknisk och teoretisk grund för mig som elgitarrist. Klassiskt var inte något alternativ eftersom klassisk gitarr i princip är ett helt annat instrument, säger Dag Weibel.

Varför satsar ni med fonden inte bara en, utan två gånger på Dag?

– Vi har uppmärksammat hans talang, som är fantastisk och hans inställning till musik och att vilja utvecklas – passionen. Vi tycker att får man chansen att gå den här utbildningen så är det kul för oss att hjälpa till lite grann, säger Hillevi Martinpelto.

Dag säger att han är väldigt tacksam över stödet från stipendiefonden och att flytten ska bli spännande.

– Det är så stort! Min mamma flyttade till New York när hon var 21, precis samma ålder som jag är nu. Hon hänger nog med dit i augusti och visar mig lite ställen.

Fram till 10 september kan man söka årets stipendium från Hillevi Martinpelto och Lions Club Hedemoras stipendiefond. Stipendiet är på 25 000 kronor, ansökningshandlingar finns på Lions Club Hedemoras webbsida.