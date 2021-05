Då öppnar Texas Longhorn i Falun: "Rår inte för förseningen"

I februari berättade DT att ägarna av New Mumbai, far och dotter, gör om indiska New Mumbai till steakhouse och blir en del av kedjan Texas Longhorn.

Restaurangen ligger i hörnet där Myntgatan korsar Gruvgatan. Texas Longhorn skulle ha öppnat i april.

– Vi rår inte för förseningen. Möblerna kom inte i tid på grund av pandemin, förklarar Marzana Kazi.

Men nu är snart inredningen helt på plats och tio personer anställda, säger restaurangchefen.

Hon berättar om många reaktioner på nyheten om Texas Longhorn.

– Det var många som blev glada och vi fick jättefin support.

Hittills har New Mumbai fortsatt längre än planerat. Att bytet och nystarten sker i juni har också fördelar eftersom restriktionerna lättar och öppettiderna blir längre på kvällarna, tycker Marzana Kazi.

Planen är att även behålla den indiska restaurangen, men i nya lokaler.

– Men det är inte klart ännu.