Cykelfest på bytema: ”Det är grymt fint i den här bygden”

Leksandsrundan är inne på åttonde upplagan, i folkhälsans tecken. Evenemanget tjänar inga andra syften än att få ut människor att motionera i egen fart, där man på köpet får uppleva alla vackra vyer och låta sig bjudas på "världens godaste fika" ute i någon Leksandsby.

Lotta Eriksson och Carina Ernlund bor i Sandviken och har förlagt en hel semestervecka i Leksand. De har anmält sig till tre av loppen under veckan och är hänförda.

– Vi har cyklat öppet spår under Vasaloppsveckan tidigare, säger Carina, men det var lite tufft med en del trängsel.

– Här kan vi bara njuta av allt vackert, säger Lotta, det är mycket fina miljöer som man passerar. Vi åkte den södra turen i måndags, idag den västra och på torsdag väntar den norra. Det är precis lagom, tre mil per dag i lugnt tempo.

Björn Rinstad är förväntansfull inför start, och han har tagit sikte på Fornby och fikastoppet.

– Jag har hört mycket om fikat där. Annars är det här ju ett idealiskt sätt att ta sig runt och bekanta sig med bygden. Det är fantastiskt vackert och något att vara väldigt stolt över.

Initiativtagarna Erica Sterner och Bodil Willén ler förtjust åt deltagarnas förnöjsamhet, samtidigt som det väloljade maskineriet rullar på precis som de önskar.

Brudpiga Roddklubb gör ett förtjänstfullt jobb utefter banan och vid de olika depåstoppen längs sträckningarna finns de stora hjältarna, byborna som via sina hembygds- eller bystugeföreningar ombesörjer att fikat finns på plats under ett par intensiva serveringstimmar. Under tisdagen var 16 bybor från Fornby involverade och omdömena var i samma positiva riktning.

Morabon Håkan Åkerman blickar ut över Siljan, mumsar på kakor, bullar och annat som lokala händer tillverkat med omsorg.

– Det här var det godaste fikat jag ätit, någonsin. Jag har aldrig... det här slår alla rekord.

Av Leksandsrundan 2021 återstår två olika turer. Erica Sterner vill gärna att de som tänkt tanken gör slag i saken redan i år.

– Det här kan vara ett lagom sätt att utmana sig själv. Stämningen är underbar, fikat likaså och alla typer av cyklar är tillåtna. I år går den norra turen på torsdag längs en ny enklare sträckning via Hjortnäs ut mot Tällberg, Laknäs och tillbaka samma väg. Det betyder att man slipper de normalt lite tuffare stigningarna upp mot Norr Lindberg. Alternativet är att cykla de tretton kilometrarna ut till Gärde och tillbaka på fredag. Det är för övrigt väldigt många barn som deltar då, det är extra kul. Och givetvis fikar vi där också. Anmälningar kan med fördel göras på nätet för att säkra sin plats, annars går det bra att anmäla sig på startplatsen vid tingshuset också.