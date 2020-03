Coronaviruset orsakar extremt hög telefonbelastning – Alla kommer inte fram

1177 vårdguiden erbjuder bland annat sjukvårdsrådgivning över telefon dygnet runt. Tjänsten har nu extra hög belastning på grund av frågor kring coronaviruset. Sedan en tid tillbaka möts den som ringer av en automatisk information om var den som inte har sjukdomssymptom kan hitta fakta om coronaviruset.

– Vi har en hög belastning på 1177 nationellt och lokalt. Många inringare kommer inte fram och vi har lång väntetid, förklarar Charlotta Borelius, tf verksamhetschef 1177 vårdguiden på telefon i Dalarna.

Nu sätts extra resurser in i Dalarna, till exempel på 1117:s kontor i Borlänge vilket är Dalarnas huvudkontor.

– Vi gör just nu allt vi kan för att förbättra tillgängligheten till vår verksamhet och sätter in extra resurser hos oss i Dalarna. Telefonsjuksköterskorna jobbar på för fullt, berättar Borelius som inte kan gå in på hur mycket man ökar bemanningen.

– Just nu håller vi på med beredskapsarbete, så det kan vi i dagsläget inte svara på.

Charlotta Borelius tipsar allmänheten om att det finns information om coronaviruset både på Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas hemsida.

– Vi hänvisar i första hand till det nationella numret 11313 för allmän upplysning om coronavirus. Det pågår också arbete nationellt i samverkan mellan 1177 och Inera för att förbättra tillgängligheten för befolkningen till vår funktion.