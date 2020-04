Coronakrisen slår hårt mot kulturlivet i länet – Film i Dalarna: ”Vi vill inte se konkurser”

Coronapandemin får stora konsekvenser ekonomiskt för länets kulturliv. I hela landet står filminspelningar och biografer stilla. Filmare och filmpedagoger står utan jobb.

Dalarna, som filmområde, är också drabbat. Det framgår inte minst av den sammanställning som Film i Dalarna gjort av läget från länets aktörer.

Många filminspelningar med stora team, som exempelvis Netflix långfilmsinspelning Red dot som spelats in i Rättvik, ställs in. Anledningen är rådande smittorisk. Även de flesta filmer med små team ställs in, framgår av ett pressmeddelande från Film i Dalarna.

"Den filmpedagogiska verksamheten för barn och unga i länet har också påverkats. Filmworkshops har ställts in. Kulturskolor har upphört med gruppverksamhet och gymnasium arbetar på̊ distans med sina elever. Skapande-skola projekt ställs in, inga skolbiovisningar sker och alla filmaktiviteter i grupp har ställts in" står att läsa.

Om filminspelningar börjar skjutas upp på̊ obestämd framtid så kommer det att slå̊ hårt mot våra biografer.

13 av 18 verksamma biografer i Dalarna har stängt och sagt upp sin personal eller permitterat personal. Biografaktören Svenska Bio med fem biografer, har i dagsläget öppet, men med kraftigt begränsad verksamhet. Från och med slutet av april stänger de för säsongen, och därmed på obestämd framtid.

– Jag är inte bara orolig för vad som händer i Sverige utan orolig för vad som händer i framförallt USA där man är i början av coronaspridningen. Om filminspelningar börjar skjutas upp på̊ obestämd framtid så kommer det att slå̊ hårt mot våra biografer som i dagsläget är beroende av amerikanska blockbusters, menar Lars Gillegård, biografkonsulent, Våra gårdar, med sex biografer i Dalarna.

– Viktigt att glappet mellan att besökarna hittar tillbaka till biografen och tillgången till premiärer inte blir för långt, fortsätter han.

Även flera filmfestivaler i länet har drabbats, bland annat Existentiell filmfestival samt Opera på bio.