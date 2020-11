Coronakaos och ingen is i sikte på Lugnet – oro i Falu BS: "Vi behöver en hall"

Redan innan bandyförbundet beslöt att skjuta fram allsvenska seriestarten på grund av coronapandemin så var Faluns hemmapremiär mot Ljusdal uppskjuten.

Anledningen är och var att det saknas is på Lugnets bandyplan.

Väderprognoserna gör inte heller någon i Falu BS glad.

– Det är långtifrån optimalt. Vi vet inte när vi får is med tanke på hur vädret är nu. Det är väl ingen hemlighet att bandyn behöver hallar för att överleva på sikt. Även i Falun, säger tränaren Joakim Björkman.

Inte heller BS-ordföranden är hoppfull om is den närmaste tiden.

– Det ser mörkt ut. Det finns ingen ljusning enligt väderprognoserna. Det kommer att dröja ytterligare. De har inte påbörjat arbetet med att ta fram is än. Det är en väntan på det också, säger Johan Hedberg.

Det finns ingen ljusning enligt väderprognoserna.

Men å andra sidan har klubben och hela bandy-Sverige en större sak att hantera för stunden: en pandemi.

Falu BS meddelade i fredags att man pausar verksamheten, från P16 och uppåt, i över en vecka. Klubben hoppas att lagen ska kunna återsamlas igen den 9 november.

– Just nu hade vi ändå inte kunnat komma igång och träna även om vi haft en is. Vi hade ändå inte hunnit hinna ifatt lagen som har hall. Men självklart vill vi igång och försöka köra våra pass i rinken, som isläget är. Men inte under de här premisserna med en pandemi. Vi stressar inte med någonting, säger BS-tränaren Joakim Björkman.

Enligt det senaste beskedet så kan den allsvenska seriestarten ske under helgen den 21-22 november.

Om vädret blir kyligare framöver så kan det till och med bli en sportslig fördel för Falu BS, genom att hinna ifatt seriekonkurrenterna som spelar i hall.

– Jag tror rent generellt att lagen som inte har hall tappar mark gentemot hallklubbarna, det tar några veckor att komma ikapp. Men samtidigt går det inte bara att skylla på det, men det är givetvis en av faktorerna.

Ju längre tiden går så blir det svårare att köra hela säsongen

Var det rätt att skjuta fram seriestarten i tre veckor?

– Med tanke på hur det ser ut så är det helt rätt beslut. Sen är det svårt att veta känner jag vad som är rätt också. Men jag tror nog att de har tänkt igenom det ordentligt och jag backar beslutet.

Känner du någon oro för säsongen?

– Ja, fasen, klart jag har oro. Det är fortfarande ett tag kvar innan vi kan dra igång, om och när vi kan göra det. Vi vet ju inte hur det blir. Samtidigt är det skittråkigt. Vi vill spela bandy. Men det är inte det viktigaste utan man får se det ur ett större perspektiv.

I och med den redan uppskjutna seriestarten på tre veckor så har tre helger redan förlorats. Bandyallsvenskan har sannolikt inte råd med ytterligare en uppskjutning.

– Samtliga lag i serien har spelare som har civila heltidsjobb och då är det ett helgschema som gäller och fungerar bäst. Ju längre tiden går så blir det svårare att köra hela säsongen, konstaterar BS-tränaren.

Inga nya träningsmatcher är inplanerade än så länge. Först ska laget kunna återgå i vanlig träning efter uppehållet från varandra.

– Det blir svårt med planeringen. Vi har duktiga fystränare som kommer att lägga upp individuella program för våra spelare i nästa vecka. Vi känner oss trygga i det. Läget är som det är, säger Joakim Björkman.