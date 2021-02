Coronaanpassad ungdomsskidorientering i Eldris

IFK Mora OK arrangerade en ungdomsskidorientering med två tävlingar samma dag. Totalt 39 (Fm: 38, em: 31) glada ungdomar kom till start i strålande solsken. Banläggare Kalle Björkman och Tävlingsledaren Per Rapp fick mycket beröm. Resultat: ( Em. tävlingar inom parentes) D16. 1.Sofie Karlsson-Holmer IFK Mora OK 20:41 ( 2. 22:21) 2.Julia Forsgren OK Tyr 22:04 (5. 24:39) 3.Elsa Kaipe OK Kåre 22:19 ( 4. 23:58) 4.Elsa Brandt Domnarvets GoIF 22:24 ( 1. 22:11) H16. 1.Wille Söderqvist Kåre 19:29 (2. 22:09) 2.Karl Forsgren VB OL 21:36 (Ej godkänd) 3.Axel Gräfnings Grycksbo IF OK 22:14 (3. 30:41) D14. 1.Alma Jöhnemark Stora Tuna OK 21:08 (1. 23:34) 2.Hennie Löfgren Stora Tuna 22:17 (2. 24:11) 3.Frida Brudin Mora 29:44 (3. 31:45) H 14. 1.Ludvig Eggöy-Markhester Snättringe 13:51 (1.16:57) 2.Walter Söderqvist Kåre 16:07 (2. 18:09) 3.Oskar Kaipe Kåre 16:15 (3. 20:18) D12. 1 Astrid Danils Smedjebacken 47:03 (em-tävling) H12. 1.Gustav Eggöy-Markhester Snättringe 13:57 (1. 15:39) 2.Erik Gräfnings Grycksbo 20:43 (2. 33:04) D10. 1.Hilma Kabo Mora 12:57 (1. 16:42) 2.Lova Sandberg Mora 16:24 16:24 (3. 34:34) 3.Charlize Rydqvist Älvdalen IF OK 23:49 H10. 1 Vide Zetterberg-Viklund OK Djerf 11:40 (1. 12:06) 2.Nils Forsgren VB OL 13:44 (2. 14:20)

KEA

Karl-Erik "KEA" Andersson