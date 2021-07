Coop har nu öppnat alla sina butiker i Mora, Orsa och Älvdalen: ”Tyvärr har vi tvingats slänga färskvaror”

Under tisdagen kunde Coop Konsum i Särna öppna för kunder igen. Då hade butiken varit stängd i tre dagar - lördag, söndag och måndag.

– Skönt att åter kunna välkomna kunderna. Lite småstuligt är det än, men i det stora hela fungerar det som tidigare. Det enda vi ännu inte fått igång riktigt är snabbkassorna, säger tf butikschef Mona Johansson i Särna.

Kunderna har varit förstående.

– De vet ju att det inte är vårt fel, utan att it-hackare ligger bakom detta. Samtidigt har en del varit frustrerade över att de inte kunnat handla hos oss, säger hon.

Tre dagars oplanerad stängning har skapat ekonomisk förlust.

– Visst är det så. Inga kunder under tre dagar. Det är ju högsäsong för turismen nu. Vi har tvingats slänga vissa färskvaror. Inte så mycket kött och chark, utan det handlar främst om frukt och mejerivaror, säger Mona Johansson.

Coop på Sollerön lyckades hålla öppet för kunder under hela perioden.

– Så vi har inte drabbats av svinn, möjligtvis lite färre kunder på grund av att vi inte kunde ta betalt med kort, utan med swish och kontanter. Det enda som inte fungerar nu är skärmen mot kunden vid kassan. I övrigt fungerar allt. Det fixade teknikern under natten mot onsdag, säger butikschef Ulrika Thorell.

Coop i Idre öppnade under måndagen.

– Vi höll stängt under lördagen och försökte öppna under söndagen. Det gick inte, men under måndagen kunde vi öppna igen. Det känns mycket kul att kunna ta emot kunderna igen. Vi är glada. Det är ju turistsäsong här, säger butiksanställda Linnea Rustad.

Sist ut av butikerna i området att välkomna sina kunderna var Coopbutiken i Älvdalen. Under tisdagseftermiddagen kunde butikschef Roger Dalsten riva de skyltar som upplyste alla kunder om att butiken var stäng.

– Skönt att vi kunde öppna under tisdagen i alla fall. Vi har haft tekniker här som fixat det. För information i övrigt hänvisar jag till vår presstjänst, kommenterar han.

Även Coop i Orsa kunde öppna under tisdagen, och då redan under morgonen.