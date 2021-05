Civila olydnaden hyllas i Dala-Floda – ”sänk farten”-skyltarna är på plats: ”Trafiken ska ha saktat ner”

Men en annan fråga är; hur länge kommer de klarröda skyltarna med den lysande gula texten att stå kvar innan juridik och myndighetsutövning ingriper?

I en skriftväxling via e-post under helgen har kommunalrådet Fredrik Jarl (C), som själv är bosatt i Dala-Floda, påpekat att det mycket väl kan krävas tillstånd för skyltarna.

Han påpekar att han visserligen inte kan alla bestämmelser, och att det finns undantag för tillfällig skyltning.

Men Fredrik Jarl upplyser ändå att skyltar inom detaljplanelagt område kräver tillstånd som ska sökas hos kommunens miljö- och byggnämnd.

Och när det gäller skyltar inom 50 meter från vägområdet ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen tillägger han.

Konstnären Lotta-Maja Öhman, som tog initiativet till projektet, påpekar dock att skyltarna har placerats på privatägd tomtmark, med tillstånd av fastighetsägaren.

En markägare som gav sitt tillstånd till en skylt berättar att trafiken har saktat ner

– Dessutom är ju det här frågan om ett civilt olydnadsprojekt, påpekar hon.

Därmed antyder hon också att det redan från start ingår i kalkylen att skyltarna mycket väl kan bli bortplockade.

Hur som helst har dock Dala-Floda mer eller mindre unisont satt ner foten. På Facebook hyllas projektet.

Åtskilliga bilister har sedan söndagen passerat skyltarna. Och det finns tecken på att bilister har reagerat genom att lätta på gasen.

– En markägare som gav sitt tillstånd till en skylt berättar att trafiken har saktat ner, meddelar Lotta-Maja Öhman glatt.

Att de digitala ”påminnarna” inte respekteras kunde samtidigt ortsbon Lars Åke Augustsson, som också engagerat sig i ”Sänk farten-projektet”, notera under måndagen.

På eget initiativ trotsade han regnvädret och bänkade sig på en fällstol i höjd med kyrkogården vid den västra infarten till Dala-Floda, där inga ”sänk farten”-skyltar har placerats ut.

Han höll koll på blinkandet, prickade av förbipasserande fordon och samlade därmed på sig statistik.

– Det här är ju rent amatörmässigt och handlar bara om hur många förare som saktar ner så pass vid 40-skylten så att inte ”påminnaren” reagerar, påpekar han.

Cirka 75 procent av de förbipasserande respekterade inte hastighetsgränsen

Under den timme han satt där passerade cirka 100 fordon, varav 75 procent var personbilar och resten tyngre fordon och lätta lastbilar.

– Av personbilarna bromsade 22 av 76 stycken in, medan åtta av 23 tyngre fordonen klarade 40-gränsen.

– Så man kan väl säga att cirka 75 procent av de förbipasserande respekterade inte hastighetsgränsen, konstaterar Lars Åke.

Läs även: Fartdårarna förbi skolan måste stoppas – konstnär startade skyltprojekt: ”Vi vill att bilisterna lättar på gasen”

Så fort går det förbi skolorna – rekordet: 108 kilometer i timmen på 40-sträcka