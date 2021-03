Christer Eklund: Viktigast nu – stoppa rivningen av Kristinehallen

Efter nästan två veckors fördröjning har jag fått tillstånd att se de översiktliga ritningar, som gäller förslaget med de fyra tillbyggda våningarna i Kristinehallen. Varför kommunjuristen först måste yttra sig positivt, förstår jag fortfarande inte, men det hade någonting med en eventuell kommande anbudsprocess att göra.

Visningen innebar, att jag fick se på bilder per länk från projektledningens kontor. Det blev den vägen rätt svårt att få fram faktiska mått på rumsstorlekar och liknande. Men det räcker dock för mig att helt underkänna det resultat man kommer att åstadkomma för en summa, som alternativt kan räcka för att bygga den Trotzhall, som hela länets kultur- och musikliv skriker efter – livligt understött av turism, näringsliv, företag och stadsplanerare värdiga den beteckningen.

Föreslagen Kristinehall blir inget annat än ett direkt föraktfullt slag i ansiktet på både publik och utövare. Att ingendera parten kommer att låta sig mutas med två nytillkomna plan med cafeterior och en foajé till en totalkostnad om otroligt mycket pengar, det kan väl minsta barn förutspå. Totalkostnaden har ju beräknats uppgå till ca 170 miljoner.

Publiken kommer alltför väl att känna igen sin tidigare sal. Ingenting går ju att göra åt dess innermått. Hela salen ingår i ett skyddsrumsbygge med förstärkningar i form av extratjocka väggar och tak. Det enda man har kunnat omdisponera är att ta bort de fyra rum, som i dag ligger som avslutning bakom balkongen och att där sätta in ytterligare bänkrader. Det innebär knappt några nya platser alls, bara ett tjugotal, en något men ändå inte tillräckligt utbyggd scen (över de tidigare två första bänkraderna som tas bort).

Och varför ska man bygga ut scenen, då det ändå är den totala ljudvolymen som ett för litet rum inte kan balansera? Akustiken går inte att avsevärt förändra med i princip fastlagda innermått, hur mycket elektronik som än installeras. Datatekniken kräver fortsatt skötselkunnig personal och förändras också så snabbt, att den erfarenhetsmässigt inom alltför kort tid riskerar att bli föråldrad.

Gatuplanet innehåller en foajé med garderob och toaletter samt en cafeteria. I plan två tillskapas en större cafeteria plus toaletter. Det kommer också att byggas en hiss mellan de fyra våningsplanen.

Men hur är det då med de övriga båda våningsplanen, ett för de trettio musikerna i Dalasinfoniettan, ett övre plan för dussinet anställda hos Musik i Dalarna för produktion, marknadsföring och ekonomi m.m., det som felaktigt kan sammanfattas under rubriken administration? De fyra våningsplanen har ju i princip samma totalyta.

Musikerna kommer att på plan tre få ett begränsat antal mindre rum plus ett ensemblerum för ca dussinet musiker efter vad jag bedömer. I övrigt krävs där diverse annat för trettiotalet personers vardag i form av litet kök, toaletter, duschar och förvaringsskåp. På fjärde (administrations-) våningen är inritat fem separata kontorsrum och två kontorslandskap plus likartad inredning med litet kök etc. Kontorslandskap i en musikinstitution? Allmänt personalkrav på musiklyssning via hörlur?

Notbibliotek och arkiv finns flyttat ner i underjorden bredvid scenen tillsammans med den gång som släpper ner lastbil till in- & avlastning på norrsidan. Artistlogerna återfinns fortfarande placerade nere i källaren. Ett dirigentrum är inritat ovanför den nuvarande köksdelen.

Min sammanlagda bedömning är, att också dessa båda våningsplan utgör betydligt mindre kvadratmeteryta än vad som finns i Gamla Östra skolan, där det därtill också finns ett inrett repetitionsrum på vinden, tillräckligt för hela sinfoniettans numerär. Flyttar man allting till Kristinehallen, måste alla repetitioner ske nere på scenen och i tidsmässig konkurrens med åtskilliga andra intressenters önskemål. Hela tillbyggnadskonceptet andas trångboddhet och utnyttjande av minsta millimeter, en framtida begränsande tvångströja rent personellt.

Det värsta är ändå, att man inte ens tänkt på det som egentligen aldrig inträffar. Ytterst få utomstående intressenter har under de 25 åren hyrt in sig i Kristinehallen. Varför inte det då? Jo för att den är och förblir för liten! Den kan duga gott i många vardagligt lokala sammanhang, men en omvärld kommer för alltid att stryka bort Dalarna ur turnélistan, den som vill förutsätta en publikstorlek om ca 800 personer. I ett sådant Konsert- & kongresshus kommer det givetvis att krävas också en restaurant för utomstående deltagare vid konferenser, kongresser, politiska möten, events, föredrag, bolagsstämmor och årsmöten. En stor del av husets ekonomiska bas kommer att utgöras av sådana intäkter men också de som kommer via artistkonstellationer och produktionsbolag.

Hur många av beslutsfattarna går ens normalt på konsert i Kristinehallen?

Vilka i beslutande ställning hos Musik i Dalarna, Region Dalarna och Falu kommun har alls besökt och skaffat sig kunskap och erfarenheter hos andra Konsert- och kongresshus? Hur många av beslutsfattarna går ens normalt på konsert i Kristinehallen? Varför finns här i allt material endast sinfoniettan nämnd? Alla Faluns övriga musikintressenter har ju förstås nu i dag förkastat det förslag de inte ens blivit tillfrågade att yttra sig om under själva utformandet. 77 av 80 insända artiklar och debattinlägg snarast kräver ett nybyggt Konsert- och kongresshus. Det finns bara tre artiklar, alla från politiker och beslutsfattare, som stöder tanken på en om- och tillbyggd Kristinehall.

När nu sinfoniettans musiker själva sällar sig till de som tar avstånd från denna hall och förordar ett nytt konserthus, då tiger ni beslutsfattare stilla – i visshet om att vi i följd av rådande pandemi inte ens kan kalla till gemensamma opinionsmöten. Ytterst få har fått ta del av ritningarna. Inget allmänt informationsmöte kan hållas.

Beslutar kommunfullmäktige att gå vidare med sitt förslag, så lär följa en radda av berättigade överklaganden

Kommunen påstår att det finns långt gångna planer på att Postenparkeringen ska bebyggas med HSB-hus. Publikens parkeringsmöjligheter struntar man i, även om man just nu hänvisar till att möjligheten finns några år till, detta som ett just-nu skäl att snabbt besluta om Kristinehallen. Kan vi lita alls på de folkvalda, som pratar med så dubbel tunga? Den demokratiska processens bokstav har man kanske till viss del följt, men inte dess andemening.

Beslutar kommunfullmäktige att gå vidare med sitt förslag, så lär följa en radda av berättigade överklaganden rörande denna okunnighetens triumf. Hur våra politiker under de kommande två åren därtill tänker sig en fortsatt överlevnad för Faluns musikliv, vilken hjälp man är beredd att alls lämna till alla husvilla, det vore det på sin plats att utlova nu omgående.

Trotzhallen kan vi tills vidare använda som enkelt alternativt namn i den fortsatta debatten. När det väl blir beslutat om ett nytt Konsert- och kongresshus i Falun, kan jag erinra om att det längs Trotzgatan ännu finns tre tomter som kan rymma ett sådant. Slutligt namn må anstå att föreslå.

Just nu är det viktigaste beslutet av alla att stoppa det faktiska rivandet av Kristinehallen. För femtiotalet år sedan lyckades befolkningen stoppa rivandet av husen i Gamla Herrgården. Vass Brittas gård var på vippen att stryka med. Nu krisar det för Kristinehallen. Efter ett sådant stopp krävs också ett utformande av politiskt genomtänkta visioner och slutlig verksamhetsidé, brett kunskapsinhämtande från omvärlden, en öppenhet för den allmänna mötestanken men även för bredare tankebas musikaliskt än bara en symfoniorkester. Variabel akustik är faktiskt möjligt genom neddämpning av efterklangstid.

Varför tiger ni så stilla, alla ni kvinnor?

I debatten har det saknats röster från den del av publiken, som ofta utgör merparten vid konserterna i Kristinehallen. Varför tiger ni så stilla, alla ni kvinnor med såväl goda åsikter som skinn nog på de seniorala armbågarna? Gillar ni tanken på att kommunen ska bekosta Region Dalarnas behov av att kasta in massor av skattepengar för länsmusikens påstådda behov? Känns det bra med att vi snart kommer att få Sveriges i särklass dyraste cafeterior nybyggda i Falun?

Christer Eklund