Chockhöjning av VA-taxan i Säter – ökar mest i hela Dalarna

Om förslaget går igenom i kommunfullmäktige kommer VA-taxan höjas med 16 procent nästa år. Ökningen är en av de högsta i Sverige och allra högst i Dalarna.

Liv Almstedt menar att det finns flera anledningar.

– Vi gjorde ingen höjning förra året och egentligen bör man höja taxan med minst fyra procent per år för att följa branschen. Sedan är det för att justera utifrån nödvändiga kostnader, bland annat ett underskott från i år.

Kunde ni inte ha spridit ut höjningen över flera år?

– Detta är förslaget vi vill ha igenom, det är en engångshöjning. Troligtvis kommer taxan att öka varje år under de kommande decennierna på grund av alla underhållsarbeten, men vi har ingen uträkning på det än.

Invånarna i Säter kan alltså räkna med högre kostnader för vatten och avlopp framöver. Nästa år kommer kostnaden för en normalvilla bli drygt 1500 kr mer per år och för en lägenhet drygt 990 kr per år.

Samtidigt betalar flera dalakommuner ännu högre VA-taxor, där Vansbro ligger i topp. Borlänge, Avesta och Ludvika betalar istället mycket mindre.

Att jämföra kommuner på det här sättet är dock inte helt enkelt, enligt branschorganisationen Svenskt vatten. De menar att skillnaderna oftast beror på att olika kommuner har olika förutsättningar som är svåra att påverka, så som befolkningstäthet och vattenkällor.

Statistik från flera år tillbaka för alla Sveriges kommuner går att läsa på Svenskt vattens hemsida.

Fakta/Så mycket betalar du för vattnet i Säter:

År 2020:

Typhus A (villa, 150 kvadratmeter) som i snitt förbrukar 150 kubikmeter vatten per år betalar 9 162 kr per år, vilket blir 763 kr per månad och 6,11 öre litern.

Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter) som i snitt förbrukar 2000 kubikmeter vatten per år betalar totalt 75780 kr. Per lägenhet blir det 6315 kr per år, 421 kr per månad och 3,8 öre litern.

År 2021:

Typhus A (villa, 150 kvadratmeter) som i snitt förbrukar 150 kubikmeter vatten per år betalar 10 605 kr per år, vilket blir 884 kr per månad och 10,7 öre litern.

Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter) som i snitt förbrukar 2000 kubikmeter vatten per år betalar totalt 87659 kr. Per lägenhet blir det 7305 kr per år, 487 kr per månad och 4,4 öre litern.