Chockhöjda böter i Ludvika: ”Det ska slå lite hårdare”

Det blev nämligen ingen som helst debatt när kommunfullmäktige i veckan klubbade de nya bötesbeloppen.

Alla politiker satt tysta. Ingen hade en enda fråga och än mindre invändning.

Hur som helst, på kommunens gata-parkavdelning är man utomordentligt nöjda med fullmäktiges beslut.

– Böterna för felaktig datumparkering är i dag 400 kronor. Från 1 januari höjs de till 700 kronor. Vi måste få folk att förstå att de ska ställa bilen på rätt sida av gatan. Speciellt viktigt är det denna tid av året när det ofta förekommer snöröjning, säger en tjänsteman vid gata-park.

Tjänstemannen anser att höjningen är väl motiverad. Kommunen har stora problem med att bilägare inte följer datumreglerna.

– Under perioden 1 januari 2018 till 30 april i år skrev vi ut 945 böteslappar till bilägare som inte följt datumreglerna. Det förekommer väldigt mycket slarv och nu höjer vi beloppet så det ska slå lite hårdare. Förhoppningsvis leder det till att folk tänker till lite bättre när de parkerar.

Tjänstemannen tillägger att 400 kronor legat fast i många år och att det, underförstått, är på tiden med en höjning.

Nu är det inte bara böterna för felaktig datumparkering som höjs kraftigt. Det blir också en rejäl höjning för dem som parkerar på gång- eller cykelbana, för nära vägkorsning, på övergångsställe eller gågata eller gångfartsområde.

– För dessa förseelser ligger böterna i dag på 500 kronor och de höjs till 800 kronor (plus 60 procent). Vi gör det här för att öka trafiksäkerheten. Folk vill gärna parkera nära korsningar trots att alla i körkortsundervisningen fått lära sig att avståndet ska vara minst tio meter, hävdar tjänstemannen som på grund av ämnets något känsliga karaktär inte vill ha namnet utsatt i tidningen.

Dessutom så höjs böterna för dem som parkerar på busshållplats. Men här är höjningen något försiktigare; från 700 till 800 kronor vilket motsvarar 14 procent.

Sedan 1 september anlitar kommunen privata bolaget Q-Park för parkeringsövervakningen. Kommunen får betala 275 kronor per timme med parkeringsövervakning under dagtid klockan 06 till 18. 308 kronor i timmen gäller klockan 18 till 06 på vardagar och 325 kronor under helger.

Kommunen får behålla en större del av inbetalda parkeringsböter, en viss del skickas dock till Transportstyrelsen.

De 945 böteslapparna som skrevs ut för felaktig datumparkering, gav intäkter på 378 000 kronor, förutsatt att alla betalade. Skulle det skrivas ut lika många lappar för samma förseelse från 1 januari 2020 till 30 april 2021, så kommer intäkterna att uppgå till 661 500 kronor.