Chockartat dyrt boka nyår på STF Grövelsjön - 70 000 kronor för en vecka: "Ett tekniskt fel som nu åtgärdats"

Sugen på att fira jul och nyår i dalafjällen på STF fjällstation i Grövelsjön? För den som gått ut på internet och sökt ledigt boende via bokningstjänsten booking.com är det inte förvånande om man studsat till. Priserna har under flera veckors tid legat flerfaldigt högre där än via onlinebokningen på STF Grövelsjöns egen hemsida.

När en kollega till undertecknad i slutet av september använde booking.com för att boka en favorit i repris från föregående år - en nyårsvecka för alla åtta kompisar på STF Grövelsjön fick hen en smärre chock. Visst fanns det platser kvar att boka - men för 2 500 kronor per person och natt. Det vill säga 17 500 kronor för en vecka för en person i ett fyrbäddsrum med våningssängar. 140 000 kronor - eller 139 986 kronor för att vara exakt - skulle de åtta kompisarna betala sammanlagt. Utan att ens frukost ingick. Det blev ingen bokning.

– Priserna på booking.com för STF Grövelsjön har inte varit korrekt uppdaterade under perioden 20 till 30 december , förklarar Ulrika Nordgren, chef Försäljning & Digitala kanaler hos STF.

Boven i prisdramat är ett tekniskt fel:

– Priserna på booking.com beror på att det blivit fel i kopplingen till vårt hotellsystem, säger Ulrika Nordgren.

När Mora tidning testade att göra en ny sökning via booking.com så sent som förra veckan fanns förvisso inget ledigt fyrbäddsrum kvar just över själva nyåret - men väl dagarna precis före och efter nyårsafton. Med samma höga priser - det vill säga 2 500 kronor natten per person. Istället för 750 kronor natten per person för den som bokar online via STF Grövelsjöns hemsida.

Ulrika Nordgren tackar Mora tidning som uppmärksammat STF om de stora skillnaderna i pris mellan de två bokningssystemen:

– Det är jättebra att vi uppmärksammades på detta systemtekniska problem. Vi åtgärdade felet direkt och priserna visas nu korrekt även på Booking under jul och nyårsperioden. .

Enligt Ulrika Nordgren har STF endast fått in en bokning till det felaktiga priset:

– Gästen upptäckte snabbt orimligheten i totalpriset och bokade av tre minuter senare.

Än finns det chans att boka boende hos STF i Grövelsjön över jul och nyår - och till korrekta priser:

– Boka går bra att göra både över telefon via Fjällbokningen, online via STFs hemsida eller via Booking, säger Ulrika Nordgren.