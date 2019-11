Chefredaktören: Nu blir det lättare att skicka in dina egna texter

Det här är ett guldläge för DT som har läsare i hela länet. Uppslagen för nyheter och reportage tar aldrig slut. Men det är också en jätteutmaning för lokaltidningen. De journalister vi har kan inte täcka allt. Det förstår alla. DT:s journalister SKA inte heller skriva om allt. Den fria oberoende granskande journalistiken är viktig och vi prioriterar så att våra reportrar gör det de är bäst på.

Det betyder att mycket av händelser i Dalarna aldrig blir bevakade av tidningen. Men det går ändå att läsa om det här hos oss.

Varje vecka har vi många läsartexter i tidningen

Varje vecka har vi många texter som ni läsare skickar in, så kallade läsartexter. Det kan vara från ett medlemsmöte med en intressant gäst, ett evenemang i bygdegården med fint musikuppträdande, en spännande stadsvandring eller en vandring till ett lokalt utflyktsmål anordnad av den lokala SPF-avdelningen. Jag skulle kunna räkna upp hur många arrangemang och möten och händelser som helst här.

Det här är riktigt nära material som tillför ytterligare ett lokalt perspektiv till våra fem lokaltidningar i Dalarna. Det tycker vi är bra och det vill vi fortsätta med.

Men vi gör en liten förändring.

Texterna mejlas till olika adresser och hamnar hos olika personer på redaktionen

För att underlätta både för er som skickar in texter och bilder och för oss som tar hand om materialet, har vi skapat ett formulär för läsartexter som finns på vår sajt dt.se och heter "Skriv en läsartext". Det finner du här och återfinns på hemsidan högst upp till höger under ”Tipsa oss”. Redan i dag får vi texter och bilder inskickade i digital form (vi tar inte emot något på papper). Då mejlas det till flera olika mejladresser hos oss och hamnar hos olika medarbetare med olika roller. Nu hamnar allt på ett enda ställe. För dig som skickar in blir det enklare på det nya sättet.

I formuläret fyller man i rubrik, ort där det hänt, skriver en text på max 1 250 tecken, laddar upp de bilder man vill ha med plus bildtexter och trycker på ”Skicka-knappen”.

Därefter tar vi hand om det. Vi värderar, prioriterar och ändrar i texterna när det behövs, publicerar digitalt på sajten och i appen och tar in det i papperstidningen i mån av utrymme. Ibland kommer inte alla läsartexter med. Texterna ska vara korta och vi vill att bilderna har acceptabel kvalitet. Är de för tekniskt dåliga väljer vi helt enkelt bort.

Vi hoppas att det blir enklare för dig att berätta om den lilla lokala händelsen

Vi har inga namn under texterna. Dels för att vi ibland ändrar väldigt mycket och texten blir en helt annan, dels för att skilja på läsartexterna från de texter som våra journalister skriver. Där har vi namn på reportern, telefonnummer och mejladress med för att läsarna ska kunna komma i kontakt med den som skrivit texten.

Läsartexter är inget vi på redaktionen beställt och inte heller något vi betalar för.

Så fortsätt skicka till oss och med det nya formuläret hoppas vi att det blir både tydligare och enklare för dig att berätta om den lilla lokala händelsen som är en del av vardagen på din ort.