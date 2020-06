Chansningen sprack – Dalarocken ställs in: "Tyvärr måste vi se oss besegrade av coronaviruset"

Dalarocken hoppade länge kunna genomföra sommarens festival trots coronapandemin. I april flyttade man hela evenemanget till mitten av juli.

– Målet var ju att köra festivalen, men det är ju som det nu med coronan. Så vi chansar att flytta fram hela festivalen tre veckor. Det är ju utomhus och ingen vet hur läget ser ut nästa vecka, eller om tre månader, sade Bert Jonsson, en av arrangörerna då.

Men nu har beslutet fattats att ställa in Dalarocken helt.

"Vi har väntat in i det sista, flyttat datumet och sen väntat in i det sista igen - vi vill ju så gärna träffa er i år igen!Men tyvärr måste vi se oss besegrade av coronaviruset och ställa in årets Dalarock. Vi vill tacka alla artister och leverantörer som har hjälpt oss att försöka ro det här i hamn trots det speciella läge vi är i just nu.", skriver Dalarocken på sin hemsida.

Till årets festival var artister och grupper som Emil Assergård, Smith & Thell och Sator bokade. Dalarocken erbjuder de som köpt biljetter pengarna tillbaka. Man kan också välja att behålla sin biljett då den gäller för nästa års festival.