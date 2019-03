Insänt: Anhörigstödet viktigt för Stroke- och Afasiföreningarna i norra Dalarna

Vid årsmötet för Stroke- och Afasiföreningarna i norra Dalarna betonade ordföranden Jörg Teichert betydelsen av anhörigstöd för den stroke- och afasidrabbade.

Efter stroke eller afasi upplevs framstegen mikroskopiska och en alltför beskyddande omgivning påskyndar inte processen. Stödet måste vara både morot och piska.

Anna-Lena Olsson, Älvdalen, och Per Finn, Sollerön, är fina exempel på goda och långvariga anhörigstödjare. När Anna-Lenas far drabbades av svår afasi i början av 1990-talet engagerade sig båda i Afasiföreningen. Trots att fadern är död sedan länge fortsätter Anna-Lena att arbeta oförtrutet för Stroke- och Afasi till glädje för oss alla. Per Finn drabbades av en allvarlig stroke i slutet av 1990-talet och några år senare drabbades även hans hustru. Per blev trots sina handikapp anhörigstödjare. Otaliga är de som träffat strokeinformatören Per under strokedagar i Mora och på Mora lasaretts strokeavdelning.

Föreningarna har sedan länge kämpat för införandet av familjemedlemskap utöver det individuella medlemskapet utan framgång hos riksorganisationen. Nu beslutades trots detta att lokalt införa familjemedlemskap och inkomstförlusten skall täckas av sänkta kontaktkostnader. Vanliga brev bara till de som inte kan nås digitalt.

Under 2018 nådde man inte verksamhetsmålet med en träff i månaden, det blev totalt tio. Styrelsen omvaldes med ett nyval. Avlidne Lars Oskar Hållbus ersätts av Marianne Bertilsson.

Redan till veckan skall medlemmarna mötas för bowling och lunch och i slutet av april blir det samåkning till föreläsning i Falun ”Livet efter stroke”.