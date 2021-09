Casey hamnade på E4:an i rusningstrafik – Lars-Göran räddade hennes liv: ”Instinkt”

Lars-Göran Andersson var på väg hem till Borlänge från Sundsvall i lördags när det plötsligt blev stopp på E4:an i höjd med Söderhamn.

– Jag låg i runt 100 kilometer i timmen och det var rätt livlig trafik, men sen blev det tvärstopp. Bilar stod med varningsblinkers på och folk ropade, berättar Lars-Göran.

Efter ett tag såg han vad som orsakade kalabaliken: en hund mitt på körbanan.

– Den sprang runt och hoppade över vägräcket, den verkade stressad och uppe i varv.

Hon blev lugn och somnade direkt

Lars-Göran klev ur bilen, ställde sig på knä och kallade försiktigt på hunden.

– Då sprang den rakt mot mig och hoppade upp i min famn, berättar han.

– Folk frågade vad vi skulle göra med hunden, vem som skulle hjälpa den. ”Ja, det lär ju bli jag, jag som har den i famnen”, svarade jag.

Hunden, som senare skulle visa sig vara en tik vid namn Casey, och Lars-Göran åkte in på närmsta mack och tog en varsin korv.

– Hon blev lugn och somnade direkt, låg och snarkade bredvid mig i bilen.

Lars-Göran kontaktade polisen och spred samtidigt ordet om den upphittade hunden via olika Facebook-sidor. Samtidigt, ungefär två mil bort, höll Uppsalaborna Minea Carlander och Joakim Oldenburg på att förgås av oro efter att deras hund rymt från hundvakten.

”Vi var så oroliga under tiden hon var borta och grät av lycka när vi, via Facebook, fick veta att hon var hittad och i säkerhet”, skriver paret i en text som de har skickat in till Borlänge Tidning.

Två timmar efter räddningsinsatsen kom polisen för att hämta upp Casey, och vid det laget hade Lars-Göran kommit i kontakt med hennes ägare.

– De var otroligt tacksamma. Jag har haft hund själv och vet hur mycket ett husdjur betyder, man gör ju allt för dem, säger han.

Borlängebon har hyllats som hjälte på Facebook.

– För mig är det ingen stor grej, jag känner mig inte som en hjälte.

Det kunde ha slutat riktigt illa, inte bara för hunden

Lars-Göran har snarare reflekterat över hur ”idiotiskt” han och andra betedde sig som stannade mitt på motorvägen.

– Det kunde ha slutat riktigt illa, inte bara för hunden. Det hade kunnat bli en sagolik seriekrock, säger han och fortsätter:

– Men det var min direkta instinkt att stanna och hjälpa till, det var självklart. Jag är glad att det gick så bra som det gick.

Familjens hälsning till Lars-Göran:

Vi vill tacka Lars-Göran Andersson från Borlänge som räddade vår bortsprungna hund Casey i lördags. Lars-Göran är en riktig hjälte som stannade och klev ur sin bil mitt i rusningstrafik på E4:an utanför Söderhamn för att fånga in Casey som stod mitt på vägen ensam och rädd. Casey hade rymt från sin ”farmors” trädgård och sprungit in i skogen och sedan hamnat på E4:an.

Lars-Göran fick med henne in i bilen där han matade henne med korv och väntade tills polisen tillslut kunde hämta henne för upphämtning på stationen. Vi var så oroliga under tiden hon var borta och grät av lycka när vi, via Facebook, fick veta att hon var hittad och i säkerhet.

Vi är så glada att det finns modiga, snälla människor som Lars-Göran som såg till att vi fick tillbaka vår älskade hund välbehållen. Nu är hon åter hemma i Uppsala och blir kliad på magen och har det bra med matte, husse och lillhusse.

Tack Lars-Göran, du är verkligen en hjälte!