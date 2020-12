Carina har fått fler arbetskamrater: ”Här är det trevligt på alla sätt och vis”

– Hit går jag varje dag i veckorna utom på torsdagar. Jag har det bra här, berättar hon när NLT träffar henne utanför ”aktivitetshuset Näset”.

På grund av coronan får tidningen inte göra intervjun inne i lokalerna. Men handledaren Anna Tegnemo berättar att normalt är det över 100 personer som går på daglig verksamhet.

Just nu är det avsevärt färre och det beror till stor del på coronan. Men att antalet deltagare sett i några års perspektiv ökar råder det inget tvivel om.

Fram till för nio år sedan fanns ”dagcenter” på Ludvika Gård och när man öppnade i före detta vårdskolans lokaler vid lasarettet den 14 december 2011 hade verksamheten 82 deltagare.

Politikerna i vård- och omsorgsnämnden fick vid årets sista sammanträde ta del av statistik som även den visar att antalet personer som beviljats någon form av insats inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ökat sedan 2005.

2005 var det 165 personer i kommunen som hade minst ett beslut om LSS-insats. I år rör det sig om 189 personer. De som har fått okej till att delta i daglig verksamhet har ökat från 67 år 2005 till 109 i år.

– En individ kan ha flera beviljade insatser eller beslut. Till exempel för boende i gruppbostad och deltagande i daglig verksamhet och rätt till ledsagarservice, förklarar vård-och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergkvist (S).

Carina Andersson och Anna Tegnemo låter förstå att det är bredd på verksamheten som bedrivs i lokalerna. Carina Andersson har till exempel sysselsättning med att paketera delar till rörklämmor, men deltar även i hantverksgruppen.

På en av kortsidorna i den långsmala byggnaden finns ”Boden” där medlemmarna i hantverksgruppen har försäljning av diverse hantverk. Här säljs allt ifrån dalahästar till mattor och så här i jultider förstås tomtar och annan utsmyckning som hör storhelgen till.

Det vill säga, så fungerar det ett normalt år. Men 2020 har ju inte varit något normalt år så man har inte haft något annat val än att hålla Boden stängd.

– Av samma skäl så är verksamheten med hunddagis stängd och likaså den nystartade verksamheten på brandstationen där deltagare gör frukost åt brandmännen, upplyser Anna Tegnemo.

Deltagarna i daglig verksamhet får så kallad habiliteringsersättning, i dagligt tal kallad flitpeng, på 47 kronor per dag. Den drogs in 2008 av besparingsskäl men återinfördes i år efter att Vänsterpartiet drivit kravet under flera år.

Det framgår att det var ett beslut som gladde Carina Andersson.

– Det är en uppmuntran, säger veteranen på aktivitetshuset Näset som fyra dagar i veckan kommer hit till 9.00 och därefter är sysselsatt med olika göromål fram till strax före klockan 15.

Fakta: De kan få LSS-beslut

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därför ger ett omfattande behov av stöd och service.

Källa: Vård- och omsorgsnämnden