Calle Halfvarsson magsjuk – missade presskonferensen där landslaget presenterades: "Låter inget bra"

Säsongen 2020/21 blev ett stort misslyckande för Calle Halfvarsson, som trots överträning åkte till VM – men avbröt mästerskapet i förtid när resultaten uteblev.

Tidigt deklarerade han dock att han tar sikte på OS-säsongen 2021/22 och för en vecka sedan meddelade managern Magnus Larsson att han bryter med tränaren Mattias Reck.

På måndagen fick 32-åringen också plats i landslagstruppen för kommande säsong.

– Calle har startat på säsongen väldigt bra. Han har tränat flera veckor nu och är bra igång, säger Anders Högberg.

På den digitala presskonferensen där a-landslaget och b-landslaget, kallat Team Bauhaus, presenterades på måndagseftermiddagen saknades dock Halfvarsson.

– Dessvärre så har han fått lite magåkomma nu i eftermiddag, därför är han inte med på presskonferensen här, men status på Calle är väldigt bra in mot maj här, så det ser bra ut, säger Högberg.

Det låter ju ändå inte riktigt bra. Han har ju haft magproblem förut.

– Ja, den här informationen kom in väldigt sent så jag har ingenting mer att säga än att han har magproblem just nu då, men det är klart att det låter inget bra.

Landslaget har fortsatt en stark tro på Halfvarsson, som är herrtruppens överlägset mest rutinerade åkare.

– Vi har tittat igenom vad som har hänt de sista åren och prio ett blir ju att hålla sig frisk och i aktivitet under en längre tid och nu har Calle kommit väldigt bra igång inför den här säsongen. Vi har ett lite annat upplägg tidigt under sommaren–framåt hösten här så vi har en bra plan för Calle, säger tränare Högberg.

OS-tävlingarna i Peking i februari 2022 kommer att avgöras på hög höjd, något som på grund av coronarestriktioner var en bristvara i landslagets uppladdning inför VM i Oberstdorf i februari.

Hög höjd och Calle, hur rimmar det?

– Det rimmar väldigt bra.