C More förlänger avtalet med SHL – sänder ligan i tio år till

C More har sedan tidigare både rättigheterna för att få sända SHL till och med 2024 och för hockeyallsvenskan till och med säsongen 2025/2026. Nu står det alltså klart att de har förlängt avtalet för SHL till och med 2030.

– Vi är otroligt glada att förlänga samarbetet med C More och fortsätta bjuda på högklassig underhållning i såväl arena som TV-soffa. C More har varit en viktig partner för SHL och det är oerhört positivt att kunna förlänga avtalet ytterligare under dessa utmanande tider. Nu ser vi fram emot att tillsammans fortsätta utveckla SHL-upplevelsen, säger SHL:s vd Jenny Silfverstrand i ett uttalande på SHL:s hemsida.

TV4 Medias vd Casten Almqvist kommenterar det nya avtalet så här:

– SHL är starkt förknippat med C More och det är i de här sammanhangen nästan svindlande att vi med ett så här långt avtal kan befästa vår position som svensk hockeys hemvist i ytterligare ett decennium. Genom detta avtal så fortsätter vi vårt unika partnerskap för att utveckla SHL-upplevelsen till internationell toppklass både på plats och genom skärmen.