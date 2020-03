Bytte jaktvapen mot amfetamin – tre män döms efter narkotikaaffär i stor härva

Den växande brottsutredningen innehåller allt från vapen och drogförsäljning till misstankar om grova narkotikabrott med koppling till en apotekschef i Hälsingland. Sedan tidigare har två män dömts för sin inblandning i narkotikahanteringen, samtidigt som den växande härvan har fått åklagaren att granska ytterligare brottsmisstankar.

Under måndagen föll domen mot tre män som utretts för grovt vapenbrott samt narkotikabrott. Enligt domen ska två av männen, som är i 25- och 30-årsåldern och hemmahörande i Hälsingland, tagit med sig tre vapen och åkt till Dalarna för att göra upp en drogaffär. Vapnen, två kulvapen och ett avsågat hagelgevär, tillhörde den äldre av männen, som hade licens för dessa.

I Dalarna mötte duon upp en man i 50-årsåldern och vapenaffären gjordes upp i en husvagn som stod placerad i skogen. I utbyte mot de två jaktvapnen fick männen från Hälsingland 100 gram amfetamin. I samband med att åklagare Christer Sammens väckte åtal uppgav han att man hittat ett av dessa vapen, medan de andra två som förekom i utredningen fortfarande saknades.

Att det handlade om två jaktgevär som såldes på ett sätt som inte var godkänt och att dessa skulle kunna användas i kriminella syften motiverade varför brottet rubricerades som grovt.

Under utredningens gång har de misstänkta männen haft olika inställningar till vilken roll de själva haft i bytesaffären. De uppgifter som männen lämnat under rättegången har i flera delar visat sig inte överensstämma med vad som berättats under tidigare polisförhör.

Tingsrätten slår nu fast att de tre männen tillsammans gjort sig skyldiga till grovt vapenbrott samt narkotikabrott och dömer samtliga till fängelse i två och ett halvt år.

Mannen i 30-årsåldern sitter sedan tidigare häktad även misstänkt för grovt narkotikabrott, efter att ha kopplats samman med den brottsmisstänkte apotekschefen.