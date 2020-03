Byträta i Söderbärke – ”aspackad artist” slagträ i bråket

Lennart Stålberg som sitter som ordförande i kyrkorådet för sammanslutningen Kyrklig samverkan, berättar att kyrkopolitikerna i höstas i enighet tog beslut om en policy för uthyrning av kyrkolokalerna.

Man vill ha kontroll på vilka som hyr och, inte minst, vad hyresgästen ordnar med för konserter i exempelvis Söderbärke kyrka.

Policyn har tagits fram och blivit antagen delvis på förekommen anledning, klargör Lennart Stålberg.

– Möljan har haft sina torsdagskonserter i kyrkan och för några år sedan var det ett gäng artister som var påtagligt alkoholpåverkade. Det är inte så kul, sådant passar sig inte i den miljön, och denna händelse har bidragit till beslutet om policyn.

Carina Näs i Möljanföreningen blir rejält uppretad när hon ombeds kommentera Stålbergs uttalanden.

– Vad snackar han för skit? Det var de själva i församlingen som tog hit den här artisten och det var en julkonsert. Artisten var aspackad och hade vi varit arrangör hade vi aldrig släppt upp artisten på scenen, fastslår hon.

Lennart Stålberg medger att det var problem med en artist i samband med en julkonsert.

– Men det är inte det jag pratar om utan en händelse i samband med en av Möljans torsdagskonserter där det förekom påtaglig alkoholpåverkan bland artisterna.

– Möljan har tidigare bara ringt och sagt att nu ska de låna kyrkan och så har det inte varit något mer med det. Men nu är det slut med det, de kan inte bara begära att få låna kyrkan gratis. Det är inte någon allmän rättighet att få låna en kyrkolokal, betonar Lennart Stålberg.

Från och med i år så kräver församlingen att en artists manager eller motsvarande är den som kontaktar församlingen och sedan är det kyrkoherden Charlotta Wähner som bestämmer om man ska säga ja till förfrågan eller inte.

– När bokningen går direkt hit är det ju vi som säger ja eller nej direkt mot artisten. Och det är här vi har konfliktytan. Möljan vill själva styra den delen och vi vill inte ha det så, deklarerar Lennart Stålberg.

Hyresgästen får betala hyra där 5 000 kronor är satt som ”riktmärke” för Söderbärke kyrka och 2 000 kronor för Malingsbo kyrka.

– Situationen är ganska komplicerad vill jag säga, säger Charlotta Wähner som från 1 januari blev fast på tjänsten som kyrkoherde. I övrigt hänvisar hon alla frågor till Lennart Stålberg.

Carina Näs och Ingela Wegefalk, vilken väntas väljas till ordförande för Föreningen Söderbärkemöljan vid dess årsmöte om någon vecka, känner sig motarbetade.

– Det kostar mellan 150 000 och 200 000 kronor att anordna Möljanveckan (i mitten av juli) och vi klarar det tack vare hjälp av sponsorer. Kyrkokonserten på torsdagskvällen har varit en viktig inkomstkälla som gett oss intäkter på cirka 20 000 kronor. Det här är ju pengar som sedan går tillbaka till bygden, framhåller Carina Näs.

– Folk i byn vill ha en konsert i kyrkan och har redan frågat oss om det. Det verkar underligt att de så väldeliga vill slå undan benen för Möljan men vi har både en plan B och C. Vi får skita i kyrkan, utbrister Ingela Wegefalk.

Nu är det inte bara det att Möljanföreningen hindras från att direktboka kyrkan för torsdagskonserten, som retar de aktiva i föreningen.

Möljanföreningen står utanför Söderbärke Aktivitetsgrupp där flertalet föreningar i Söderbärke är medlemmar. Att man vägrar gå med förklarar Carina Näs med att ”de”, det vill säga framför allt Lennart Stålberg, ”vill ha fullständig koll på allt man gör men vi vill vara fristående”.

Aktivitetsgruppen, som får kommunalt bidrag på 50 000 kronor per år, har i samråd med kommunen bestämt att i år marknadsföra den traditionella Möljanveckan under annat namn.

– Vi kommer som vanligt att anordna aktiviteter under veckan som exempelvis kyrkbåtsrodd och hantverksmarknad och det kommer via kommunen att annonseras under namnet Söderbärkeveckan, berättar Lennart Stålberg.

Möljanveckan kommer dock att leva kvar som begrepp, försäkrar Carina Näs och säger att man skulle kunna ha torsdagskonserten utomhus på Hagudden.

– Nästa år 30-årsjubilerar Möljanveckan. Kriget har blivit värre sedan Söderbärke Aktivitetsgrupp kom till och vi skulle kunna lägga ner tvärt. Men det tänker vi inte göra, vi kör på så det ryker.