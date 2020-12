Butikschefer i Idre och Särna vädjar: "Snälla låt endast en person i sällskapet komma in och handla"

Norrmännen har förvisso uteblivit men fjällturisterna har som väntat ökat trycket i Idres och Särnas butiker. Butiksansvariga vädjar nu till både ortsbor och turister att följa rekommendationerna att endast låta en person i samma sällskap gå in i butikerna:

– Det har hänt att hela familjer med flera barn kommer in samtidigt. När vi i personalen haft fullt upp i kassan har andra kunder tagit saken i egna händer och bett folk vänta utanför, säger Ulf Jönsson, butikschef för OK Q8 i Särna.