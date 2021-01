Butiksägaren i Kupolen blev pandemins första dödsoffer – änkan: "Vår dotter fick aldrig säga farväl"

Jag förstod att vi skulle förlora honom

"Grattis på födelsedagen! Hoppas dagen blir bra även om den är speciell", har personalen på IVA skrivit i dagboken.

Dagen efter dog Daryoush Nejad Dehghan – en känd Borlängeprofil efter att i 30 år ha drivit godis- och glassbutiken Mumsfilibabba.

Han blev Dalarnas första dödsoffer i covid-19.

Makan Mehrnoush Dehghan berättar om hur allt började den där helgen i våras, men först en återblick på veckorna då pandemin började få sitt grepp om samhället.

Falun, måndagen 23 mars.

Det var på samma gång ödesmättat och oundvikligt.

Region Dalarna kallade till presskonferens och smittskyddsläkare Anders Lindblom, tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarker Ingler och Erik Degerman, verksamhetschef för infektionsvård, berättade att Dalarna fått sitt första dödsfall orsakat av coronaviruset covid-19.

– Det är alltid fruktansvärt tragiskt med dödsfall, det är något man aldrig vänjer sig vid som läkare, sade Lindblom.

Allvaret var påtagligt när sjukvårdsdirektören tog vid.

– Främst går våra tankar till de anhöriga i den här svåra stunden.

Hon berättade att regionen nu arbetar med att undersöka antalet intensivvårdsplatser och betonade hur viktigt det är med handhygienen, hålla avstånd och att stanna hemma vid sjukdomssymptom – budskap som har trummats in sedan dess.

Påsken kommer bli besvärligare än vi trott

Vid den här tiden var pandemin i sin linda, åtminstone i Dalarna. 20 personer hade avlidit i hela Sverige till följd av viruset. Endast 25 personer var konstaterat smittade här i länet, men tillståndet skulle bli mycket värre.

–Påsken kommer bli besvärligare än vi trott, spådde Fredrika Vallin, då biträdande avdelningschef på Domnarvets Vårdcentral i början på april.

Hon fick dessvärre rätt.

Påsken – en försmak på den efterlängtade ljusa årstiden blev mörkare än någonsin.

Begravningsbyråer fick brist på kistor och bårhuset vid Borlänge sjukhus tvingades hyra in kylcontainrar för att klara anstormningen av kroppar.

Sommaren kom, allt tycktes lätta – kunde vi se slutet nu?

Det var inte så.

Hösten smög sig på, och vintern. Kurvorna började stiga – närma sig vårens facit.

Den andra vågen var ett faktum.

Den efterlängtade vaccineringen har nu inletts, ett hopp anas ändå efter den jul- och nyårshelg som inte liknat något annan år.

Borlänge, 30 december.

Det börjar skymma utanför den ljusa villan i Borlänge. Snöflingor singlar ner och bildar ett vitt täcke – ett av de första denna vinter.

I soffan sitter Mehrnoush Dehghan, tar en klunk kaffe och letar efter orden, försöker minnas detaljerna i vårens kaos.

Det var hennes man sedan 19 år, Daryoush Nejad Dehghan, 56 år, som blev Dalarnas första offer för covid-19.

Det började med plötslig trötthet den 7 mars – Daryoush trodde inte att han skulle kunna gå till butiken i Kupolen. “Jag är så trött i kroppen”, berättade han på morgonen.

Daryoush hade diabetes och tidigare hade han haft problem med vanlig influensa och fått sjukhusvård.

– Jag visste att han hade svagare immunförsvar och var jätterädd för corona, säger Mehrnoush som ändå tyckte maken verkade ganska pigg.

Det fortsatte några dagar på samma sätt med trötthet, men utan andra symptom – varken feber eller hosta.

Mehrnoush hade precis fått nytt jobb som konsult – en vikarie fick ordnas till godisbutiken i Kupolen.

Anade du att det kunde vara covid-19?

– Ingen visste då att trötthet kunde vara symptom på viruset, men det hade varit mycket kunder i butiken på sportlovet en vecka tidigare. Vi ville veta vad det var för fel på honom, förklarar Mehrnoush som tryckte på för att maken skulle kontakta vårdcentralen.

Jag såg att han blev svagare och svagare

Han fick snabbt en tid, men var så trött under besöket att han efteråt hade svårt att komma ihåg vad de sagt. Ett recept på antibiotika blev utskrivet.

Daryoush var nu så medtagen att han hade svårt att äta eller ens gå på toaletten, berättar Mehrnoush som i det här läget insåg att maken måste få testa sig för covid-19 – åtminstone för att kunna utesluta detta.

– Jag såg att han blev svagare och svagare. Både jag och Daryoush försökte nå 1177 i flera timmar, men vi kom inte fram, säger hon samtidigt som ögonen tåras.

Akuten i Falun blev nästa steg, men där blev de avvisade, på grund av smittrisken.

– Jag förstår att alla fick panik på grund av corona, men man måste inse att ingen åker frivilligt till akuten i de här tiderna, säger Mehrnoush som blir upprörd av minnet.

Jag förstod att vi skulle förlora honom, jag såg inget hopp

Nu är det fredag den 13 mars.

Via akutmottagningen hade infektionsavdelningen kopplats in och Daryoush fick komma in och ta ett flertal tester. Vid det här laget hade han svårt att gå själv.

Alla svar utom ett, för covid-19, var klara snabbt och visade negativt.

Coronaprovet skickades på analys till Uppsala och beskedet skulle dröja fyra dagar.

– Nu trodde jag det värsta eftersom det bara var ett svar vi väntade på, säger Mehrnoush, som är kritisk, både till den långa väntetiden och till att hennes make fick återvända hem igen.

På söndagen åt Daryoush inte ens av sin favoritsoppa – han hade förlorat smaken.

– Jag blev så rädd, men kan inte förklara känslan, säger Mehrnoush som nu var säker på att hennes man smittats av det fruktade viruset.

– Jag förstod att vi skulle förlora honom, jag såg inget hopp, minns Mehrnoush – tårarna går inte att stoppa.

Rädslan och oron växte.

Maken kände hur något tryckte i magen och berättade att han mådde sämre. Nu fick han komma in på infektionskliniken – påverkad av viruset anlände han i tofflorna, skorna förmådde han inte ta på sig.

– Han orkade inte säga ett enda ord när jag skjutsade honom, säger Mehrnoush.

Detta var sista gången hon såg sin make i livet.

Beskedet kom på tisdagen – Daryoush var smittad av covid-19.

– Hur skulle jag berätta för vår dotter? minns Mehrnoush att hon undrade, men Vanya fick veta och försökte ringa sin pappa hela kvällen – utan resultat.

Kommer han att överleva?

Nu hade Daryoush blivit så dålig att han måste flyttas till IVA där han sövdes och kopplades till respirator för att förbättra situationen. Personal förklarade att man hade hopp, men att det kunde ta tid.

– Kommer han att överleva? frågade Mehrnoush som fick till svar att de inte kunde veta säkert, men att läget var stabilt.

På söndagen 22 mars förlorade man ändå kampen om Daryoush. Vid 13-tiden meddelade man att läget var försämrat och på kvällen somnade han in – dagen efter att han fyllt 56 år.

Därmed blev Daryoush Nejad Dehghan länets första dödsfall orsakat av covid-19. 21:a fallet i hela landet.

Utanför familjens hus i Gylle har mörkret lagt sig.

Under de månader som gått har tankarna och känslorna samlats så gott det går.

Mehrnoush nämner fina möten med vårdpersonal, men hon är samtidigt besviken över flera saker. Bland annat nämner hon bemötandet på akuten som hon upplever var dåligt.

Hon tycker också det är konstigt att den dagbok där personalen på IVA förde anteckningar om Daryoush, är helt tom den sista dagen han levde. Mehrnoush ifrågasätter också tiden det tog att konstatera smittan – fyra dagar.

Hon har av vården uppmanats att anmäla till Patientnämnden – troligtvis kommer hon ta tag i detta framöver.

– Vi får ju inte tillbaka Daryoush, men kanske kan det hjälpa andra.

Samtidigt värms hon över det stöd hon hela tiden fått på sin arbetsplats.

– De har varit fantastiska – jag saknar ord.

Vanya fick aldrig chansen att säga farväl till sin pappa

Daryoush och dottern Vanya besökte en mässa i Italien i början på januari, men det har uteslutits som smittkälla av läkare – för lång tid hade förflutit.

Mehrnoush tror maken måste ha smittats i godisbutiken trots att varken hon eller dottern drabbades.

– Det var som en chock. Det var ingen som trodde det här – Daryoush var ju helt frisk förutom diabetes, säger hon.

På årsdagen av dödsfallet, om det går för pandemin, kanske en begravningsceremoni kommer hållas för de närmaste.

En sak tynger Mehrnoush extra mycket:

– Vanya fick aldrig chansen att säga farväl till sin pappa. När hon hörde att Daryoush smittats av corona tog hon på sig hans tröja – hon förstod nog.