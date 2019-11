Butik vill minska matsvinnet – gör nu must på gallrad frukt: ”Kan inte kalla det för annat än en succé”

Nu har ICA Supermarket, som du finner på Kyrkogatan i Mora, lanserat en unik produkt.

De har nämligen påbörjat ett samarbete med Mora Musteri.

Tillsammans ser de till att butikens frukt, som annars skulle slängas, blir till fruktsaft.

– Min första tanke var att låta kunderna komma till mig med sina äpplen. Då kan jag göra must av det som folk lämnade in. När jag är klar får de sedan tillbaka musten i en bag-in-box, berättar Fredrik Svensson, som startade företaget under sensommaren.

Mora Musteri är ett tämligen nytt företag som Fredrik Svensson startade upp och han driver det jämte sitt heltidsjobb.

Och trots att det har varit det sämsta äppelåret i mannaminne kom det förbi många som ville skapa hyperlokal must. Intresset var stort. På Våmhus marknad sålde han 60 boxar på en och samma dag.

– Så kom jag att tänka på att det måste ju slängas en hel del frukt på ICA. Så jag ringde upp och presenterade en idé om att göra must på deras fruktsvinn. Det var jättekul att de ville samarbeta, säger Fredrik Svensson.

Anton Wattberg, butikschef, hade nämligen gått runt och ruvat på samma idé. Inte minst för att det är ett steg i rätt riktning vad gäller hållbarhet.

– Precis som alla andra butiker har vi en del svinn. Det är inga gigantiska mängder vi pratar om men det vore ändå kul att göra något vettigt av det, förklarar Anton Wattberg.

Så nu samlar butiken ihop deras äpplen, päron och citroner som annars skulle ha slängts av kosmetiska skäl. Det kan röra sig om blott någon prick på skalet och liknande skönhetsfläckar.

Därefter får Fredrik Svensson göra must av frukten. På drygt två veckor blev det omkring 50 flaskor.

– Reaktionerna har enbart varit positiva. Folk tycker det är jättegott. Det är inga tillsatser och musten är enbart pastöriserad för hållbarhetens skull, säger Anton Wattberg.

Kruxet i närtid är att lokalen som Fredrik använder är inte lämpad för ändamålet nu när temperaturerna kryper ned under nollan.

– Men vi tittar på alternativ så jag kan komma in i värmen och köra på under hela året,u reflekterar Fredrik Svensson.

Inte minst är de sporrade på grund av det goda gensvaret i butiken då flaskorna gick åt i hög hastighet.

– Man kan inte kalla det för annat än en succé, avslutar Anton Wattberg.