Brynäs höll undan för AIK – efter nyförvärvens mål: ”Går mot cupseger”

Efter den första omgångens resultat, med Brynäs 3–1-seger mot SSK, och AIK:s 4–2-viktoria mot Leksand, var det upplagt för gruppfinal i Skoda Trophy på lördagen.

Kanske var det den extra vilodagen som gjorde skillnad.

Eller serietillhörigheten.

Men efter 4–1-seger på lördagen är det Brynäs som går mot cupseger i Scaniarinken.

Brynäskaptenen Anton Rödin öppnade målskyttet för Gävlelaget efter en kvick omställning. 1–0-målet efter 17.35 var knappast en slump. I alla fall inte hur det såg ut. Flera gånger om hade Brynäs hotat AIK med skarpa, snabba spelvändningar efter puckvinster i egen zon. Med bättre skärpa i de sista passningarna och avsluten hade det gett fler mål redan i första perioden.

Hockeyallsvenska AIK var inte ofarligt. Särskilt inte i det Oskar Drugge-ledda powerplayspelet. Brynäs och målvakten Joakim Eriksson fick slita för att freda nollan i numerärt underläge.

I andra perioden utökade backförvärvet Josef Ingman Brynäs ledning till 2–0 – med ett högklassigt avslut via ribban. Brynäs toppkedja med Rödin, Greg Scott och Jaedon Descheneau hade bud på fler mål. Istället kom AIK:s replik via tidigare Almtuna-talangen Jacob Svensson, 7.28 in i perioden.

Men ett annat av Brynäs nyförvärv punkterade matchen i tredje perioden. Lukas Zetterberg sköt själv 3–1 och spelade sedan fram till Emil Forslunds avslutande mål i tom bur.

Brynäs har kvar att möta SHL-konkurrenten Leksand på söndag, medan AIK spelar mot SSK i ett hockeyallsvenskt möte.

Matchens tre bästa spelare

1. Anton Rödin, Brynäs

Kaptenen visade vägen för sitt Brynäs. 28-åringen ledde lagets spelmässigt vassaste kedja med Jaedon Descheneau och Greg Scott och låg också bakom segern mot AIK med ett mål och en assist. Faktumet att stjärnan också har ett kontrakt med Gävleklubben över 2023/24 adderade till en fin lördagseftermiddag för Brynäsfansen.

2. Joacim Eriksson, Brynäs

Målvaktsstjärnan hade en hel del svåra skott emot sig – och gjorde räddningarna som krävdes för att Brynäs skulle kontrollera matchen på lördagen. Exempel på några nyckelsekvenser: AIK:s fem mot tre-powerplay i början av andra perioden med Brynäs i en uddamålsledning och Johan Porsbergers feta chanser i slutet av tredje. Vid ett friläge stoppade Eriksson AIK-forwarden med en klassisk slajdning, på Dominik Hasek-manér. Om ni minns.

3. August Hedlund, AIK

Trots de tre insläppta målen övertygande 19-åringen i Stockholmslagets bur. Hedlund, som nyligen lyftes upp i A-truppen, har ännu inte spelat någon seniorhockey i karriären, men mot Brynäs visade han upp ett brett register av räddningar. Johannes Jönsson är utan tvekan nummer ett i AIK i vinter, men Hedlund ser ut som ett fungerande avlastningsalternativ – och ett spännande framtidsnamn.

Nyförvärvets kanonskott

Högerfattade 24-åringen Josef Ingman visade förra säsongen att han kunde ta med sig sitt offensiva backspel från hockeyettan till hockeyallsvenskan. Nu hoppas Brynäs att han kan göra samma övergång till SHL.

Mot AIK visade han vilka spetsegenskaper som ligger bakom de förhoppningarna. Avslutet bakom 2–0-målet var av hög klass. In via ribban bakom AIK:s August Hedlund.

Visst slarvade Ingman med pucken ibland, men överlag en stark match av nyförvärvet, som tycks trivas med spelsmarte Jonathan Sigalet.

Matchens islossning

Brynäs powerplay. Efter att ha bommat fyra chanser mot SSK i torsdags spelade Brynäs av fyra AIK-utvisningar utan resultat på lördagen. Sedan bröt laget den svaga trenden med en spelare mer på isen. Och det var, så att säga, rätt spelare som lyckades. Lukas Zetterberg är ju tänkt att producera i powerplay. Nyförvärvet kom rätt till en smart flipp från Rödin och vräkte in pucken i krysset. Ett mål som forwarden och Brynäs kan ta med sig inför seriestart.

Matchfakta//

AIK–Brynäs 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

Första perioden: 0–1 (17.35) Anton Rödin.

Andra perioden: 0–2 (24.50) Josef Ingman (Jonathan Sigalet), 1–2 (27.28) Jacob Svensson (Marcus Karlberg, Oskar Drugge).

Tredje perioden: 1–3 (48.58) Lukas Zetterberg (Anton Rödin) spel fem mot fyra, 1–4 (59.25) Emil Forslund (Lukas Zetterberg) mål i tom bur.

Skott: 26–31 (9–8, 9–13, 8–10)

Utvisningar, AIK: 5x2. Brynäs: 5x2.

Domare: Richard Magnusson och Peter Lyth.

Publik: 1545.