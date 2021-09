Brunnsberg IF bastar inför SM: ”Herrlaget behöver gå ner 22 kilo”

I helgen är det dags för SM i dragkamp och en liten by i norra Dalarna gräver för ännu ett guld. Totalt har det blivit närmare femtio vinster i SM-sammanhang för den lilla byn norr om Älvdalen, som under torsdagen gjorde viktiga förberedelser.

– För att vi ska komma in i viktklassen kommer vi behöva basta från lunch till kväll, säger Daniel Fornstedt.