Telefonbedrägerier minskar i Dalarna – polisens förebyggande arbete kan vara en förklaring

Polisen meddelar att antalet fullbordade telefonbedrägerier (så kallad "vishing") minskar kraftigt i polisområdet Bergslagen, liksom i övriga landet.

Under oktober månad 2018 anmäldes hela 37 sådana brott i region Bergslagen, vilket hade minskat till fem stycken under januari månad. För Dalarnas del har siffran minskat från 13 sådana brott i oktober till två stycken i januari.

– Självklart är det bra att den nationella trenden även speglas i vår region. Denna typ av bedrägerier förekommer i hela landet och tyvärr är region Bergslagen inte förskonat. Vi tror att vårt brottsförebyggande arbete under hösten kan ha bidragit till den positiva trenden, säger Leif Lexon, chef för bedrägerigruppen på polisen i Örebro län, i ett pressmeddelande.

I TV-spelaren ovan kan du höra ett autentiskt ljudklipp på hur det låter när bedragarna ringer upp en äldre man och försöker få tillgång till mannens bankkonto, via bankdosa eller mobilt Bank-ID.

För att visa hur dessa bedrägerier kan gå till har Polisen publicerat ett autentiskt ljudklipp från ett bedrägeriförsök på sin hemsida och sin Facebooksida. I ljudklippet kan man höra hur en person hotar med att spärra bankkontot för den äldre mannen som blir uppringd. Polisen påpekar dock att gärningspersonerna ofta byter tillvägagångssätt för att lura till sig pengar.

Fotnot: Telefonbedrägerier kallas även för vishing, som står för voice phising, och innebär att en bedragare ringer upp och försöker förmå mottagaren att lämna ifrån sig koder från bankdosan eller logga in via sitt mobila bank-id, för att där igenom få tillgång till mottagarens konto. Bedragarna riktar främst in sig mot äldre personer, cirka 70 procent av de som drabbas är 70 år och äldre.

Källa: Polisen