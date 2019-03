IS-mannen från Borlänge död – Mursal Isa vill straffa alla överlevande återvändare: ”Vi måste vara hårda”

Säpo tror att cirka 300 svenska medborgare har stridit och kämpat för IS. Hälften tros ha återvänt. Många av de uppskattningsvis 100 som lever och är kvar i området väntas vilja återvända.

För fyra år sedan anslöt sig en 25-årig man från Borlänge till IS. Mannen var svensk-somalier.

– Han är nu död. Han kommer vi inte se återvända hit. De uppgifter vi fått är att han dödades i Syrien för två år sedan, säger Mursal Isa, som själv har en somalisk bakgrund och kände ytligt till mannen och hans familj i Borlänge.

Mursal Isa betonar att ingen annan svensk-somalier från Borlänge har anslutit sig till IS.

– Vi var och vi är fortsatt totalt emot allt vad IS står för. Ingen annan följde efter honom. Denne man orsakade oss somalier stor skada. För oss var det en stor chock. Det solkade ner oss som folkgrupp, muslimer och kommunen, säger Mursal Isa.

Politikern Mursal Isa (MP) vill nu se hårda tag mot alla eventuella återvändare.

– Vi måste vara hårda. De som eventuellt smyger tillbaka måste straffas för vad de gjort. Vi kan inte ägna oss åt några "gräddfiler" för återvändare. De ska straffas, inte få förmåner eller förståelse, säger Mursal Isa.

Detta vill ledamöterna på riksdagens dalabänk

Peter Helander (C) från Mora.

– De som har valt att ansluta sig till IS har ingen rätt att komma tillbaka med svensk hjälp. De har åkt dit på eget initiativ mot svenska myndigheters inrådan. – Det är oerhört viktigt att de som begått dessa fruktansvärda handlingarna som IS utfört straffas för det. I första hand ska de prövas i det land där de befinner sig. Om de tar sig till Sverige ska de ställas till svars för sina brott här. Men eftersom detta är en mycket allvarlig och komplex situation är vi heller inte främmande för att undersöka om de som anslutit till IS kan ställas inför rätta i en internationell tribunal.

Patrik Engström (S) från Avesta. Maria Strömkvist (S) från Ludvika och Roza Güclü Hedin (S) från Falun.

– Vår uppfattning är att Sverige inte ska hämta hem några IS-terrorister. Alla som rest till Syrien för att kriga har gjort det av egen vilja detta trots att UD utfärdat den starkaste formen av avrådan. Därför kan man inte räkna med något stöd. Alla som begått terroristbrott eller krigsförbrytelser ska dömas helst i regionen där brotten utförts, men självklart kan också svenska domstolar döma.

– Alla dom som har begått krigsbrott ska ställas inför rätta. SÄPO har bra koll på dessa individer och samhället måste gemensamt stå starkt i kampen mot terrorism och IS.

Magnus Persson (SD), invald på dalabänken, bor i Bromölla, Skåne.

– Dessa personer är en fara för Sverige och hör inte hemma i vårt samhälle. De bör ställas inför rätta, dömas och avtjäna sina straff i Syrien eller Irak där de har begått sina brott. Om det krävs bör Sverige stå redo att delfinansiera denna process. Dom har med sitt ställningstagande förbrukat all rätt att vara en del av det svenska samhället.

Carl-Oskar Bohlin (M) från Borlänge och Ann-Britt Åsebol (M) från Falun.

– Sverige är ytterligt dåligt förberett på att hantera denna situation på grund av att nuvarande regering har "suttit på händerna" i 5 år - istället för att kriminalisera samröre med IS, ge säkerhetspolisen och den öppna polisen bättre verktyg för bevisinhämtning och ta upp frågan om medborgarskapsåtertagande långt tidigare.

– Vi var överens med regeringen redan 2015 om att medlemskap i IS skulle kriminaliseras, men därefter har regeringen inte gjort någonting. Vi menar att säkerhetspolisen nu borde ges en skyldighet att förhöra samtliga återvändande presumtiva terrorister även om det inte finns en pågående förundersökning samt vidta alla åtgärder för att inhämta bevisning för att ställa terrorister till ansvar för sina brott. Alla som återvänder från IS borde punktmarkeras av staten och lagföras för de brott man gjort sig skyldig till.

Lars Adaktusson (KD), valdes in för Dalarna. Bor i Stockholm.

– Där barn är inblandade bör föräldrarna även åtalas för människorov eller människohandel i enlighet med de lagar som finns. De barn som har tvingats resa ner till IS måste omhändertas av svenska myndigheter, om föräldrarna agerat i samförstånd. Föräldrarna är uppenbart olämpliga

– Kristdemokrater verkade för att förbjuda samröre med terroristorganisationer redan på 1990-talet. I flera år har KD krävt att regeringen ska driva på för en internationell tribunal mot Islamiska statens förbrytelser.

– Kristdemokraternas uppfattning är att de som stridit för och samverkat med IS har gjort sig skyldiga till folkmord och andra folkrättsbrott. De ska eftersökas, åtalas och dömas.

Mats Nordberg (SD) från Falun.

– Från SD Dalarna är vi mycket kritiska till att ingen lagstiftning införts som förbjudit resande för att delta i folkmorden med mera som IS ägnat sig åt, trots att detta pågått i flera år.

– Återvändande IS-deltagare till Dalarna bör interneras tills det i varje enskilt fall klarlagts vad de gjort under tiden i Mellanöstern - och vad de kan ha gjort sig skyldiga till. Människor som rest ned till IS väl medvetna om att organisationen redan från början utfört bestialiska och systematiska mord, liksom förslavande av människor, kan inte tillåtas vandra ut i våra samhällen utan noggrann rättslig utredning. Vi driver på för beslut från riksdag och regering beträffande möjligheten att dra in medborgarskap för IS-återvändare.

Daniel Riazat (V) från Falun.

– Isis är en hemsk terrororganisation – och jag är mycket glad över att de kurdiska styrkorna i YPG har satt stopp för dem. De ska ha en stor eloge av världen för det.

– Sverige har ett ansvar att se till att svenska medborgare som begått terrorhandlingar och varit en del av terror i Syrien får sina straff och blir dömda enligt vår lag och internationella lagar. Det är förbjudet att delta i krigs- och terrorbrott. Vi kan inte bara lämpa över detta ansvar på kurderna och YPG. Inte minst när YPG inte ens är erkända av alla länder och terrorstämplade av vissa.

– Bäst vore en internationell krigstribunal som dömer terroristerna. Det vill också YPG och kurderna se.

– När det gäller barnen till terroristerna så måste regeringen ta fram en plan för att ge dem hjälp. Barnen har inte valt att hamna i den situation de hamnat i.

Fotnot: Tidningen har inte lyckats få kontakt med riksdagsledamoten Johanna Jönsson (C) från Sollerön.