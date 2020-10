Bröderna Norén släpper skiva men är inget nytt band: "Man kan sparka en bandmedlem men inte sin storebror"

– Det är otroligt att få sjunga med sin storebror igen, säger Viktor Norén.

För första gången sedan han var tolv år befann sig ingen av dem i ett musikaliskt sammanhang där de var artister.

– Vi var bara Gustaf och Viktor och vi började spela och sjunga precis som när vi var små. Det var som att vi gick tillbaka till barndomen. Vi hade ingen tanke alls på att dela eller sälja den här musiken.

Det var först när de gjort 20 låtar som de kom på att det började låta som en skiva.

– Det var otroligt inspirerande och befriande att skapa musik så. På engelska heter det ju "play music" och det var precis vad vi gjorde när vi var små, det var en lek med musik.

Vad var som gjorde att musik var en så naturlig del i er familj?

– Mamma lyssnade på otroligt mycket musik när vi var små och pappa spelade otroligt mycket musik. Vår andra bror Calle hade sönder skivspelaren och när mamma och pappa inte hade inte råd att köpa en ny och när musiken tystnade var vi tvungna att skapa musik själva. Det tog flera år innan de köpte en ny och då hade det blivit helt naturligt för oss att sjunga och spela själva.

Det låter tänkvärt för alla föräldrar som dränker sina barn i prylar.

– Ja! Den finaste julklappen man kan ge sina barn är att ta någonting från dem. Det var exakt det som hände oss med skivspelaren.

Det skulle kunna vara årets julklapp: Tomten borde komma och ta en sak varje år istället för att ge!

Praktiserar du det själv som förälder?

– Ja, faktiskt. Nästan precis samma sak hände oss. Barnens Ipads gick sönder och jag lagade dem inte och köpte inga nya. Det kan jag verkligen rekommendera småbarnsföräldrar. Det är några dagar avvänjning, sedan händer det grejer.

Viktors dotter Harriet, sex år, var med och sjöng på brödernas julturné i vintras och Gustafs barn också.

– Våra barn är naturligtvis en jättestor del av vår musik, säger Viktor.

De sjunger om sina familjer på nya skivan "Hymns To The Rising Sun” som släpps den nionde oktober. Både digitalt och som vinyl och cd.

– Det kan kännas ganska omodernt att släppa musiken som en skiva, men vi vill att alla ska kunna lyssna. Vi känner att vi verkligen hade någonting att säga, det var därför vi ville göra en skiva av den när vi märkte att det fanns en röd tråd, ett hopp i musiken som vi kände att vi saknat.

De tog ett kliv bort från mörker och in i ljus i "Hymns To The Rising Sun".

– Det finns ett budskap om en framtidstro, det återkommer i varje låt. Man glömmer ofta bort det när man jobbar i musikbranschen, i stressen och en konstant jakt på framgång och hits, då kan budskapet förvinna.

Det känns som bra tajming med lite hopp nu i kristider.

– Ja, fast det behöver människor jämt. Folk sa när vi släppte singeln "Rise again" i våras: "Gud, vilken bra tajming! Mitt i krisen." Men jag tror det säger mer om att det är ett naturligt behov än om tajming.

De sjunger om förlåtelse, att be om ursäkt och att ta emot en ursäkt, och om den mänsklig värmen.

– Den värmen känner man inte på Twitter och Instagram för det står en iskyla i vägen där. Vi lever i ett iskallt samhälle bakom alla maskiner. Men vikten av den värme som skapas i det verkliga mötet den återkommer vi till i varenda text. Närhet och värme är ett så uppenbart behov för oss. Nu känns det ju extra tydligt när det mänskliga mötet är det som blivit farligt.

Många musiker har klivit fram under Coronatiden och pratat om att de inte får spela.

– Men man pratar inte om publiken. Vi vill slå ett slag för publiken. Det är synd om publiken också när det inte kan bli några spelningar. Mötet och stämningen som blir vid fysiska spelningar går inte ersätta.

Han och Gustaf tänker främst på äldre människor.

– De är ju ändå mer isolerade. Deras sociala liv är ju uppbyggda på fysiska möten. Jag och Gustaf spelade på äldreboenden i Borlänge innan Corona, det var otroligt uppskattat. Jag hoppas att vi kan få göra det igen sedan.

Men nu finns förstås inga planer på stora spelningar eller en turné i samband med skivsläppet.

– Nej, inget sånt. Men vi har gjort lite mindre spelningar. Det är någonting speciellt att sjunga utan mikrofoner i riktigt små miljöer. Vi är ju fria och kan spela i vilken form vi vill, men framför allt har vi skrivit musik under det här året.

Kommer ni att fortsätta sjunga tillsammans?

– Man väljer ju en bandmedlem men man väljer inte sin bror och det är svårt att sparka sin storebror, säger Viktor. Vi är två syskon som börjat spela och sjunga igen efter väldigt, väldigt många år. Det kommer vi absolut inte sluta med. Det går inte.

