Bröderna Norén släpper album: "Vi var bara på samma våglängd"

Ett album skrivet tillsammans med nära vännen Björn Olsson, den senare producent åt bland andra Håkan Hellström, Mando Diao och The Soundtrack of Our Lives, och inspelat med vad bröderna Norén beskriver ”Borlänges allra bästa musiker” och jazzikonen Jan Johanssons son Anders Johansson på trummor.

Viktor Norén beskriver skapandet av albumet:

"Det var som när Daniel och Henrik Sedin spelade hockey”. Bröderna hakade på varandras idéer och uppslag utan att det planerades eller diskuterades.

”Flera gånger visade det sig att vi var för sig hade skrivit praktiskt taget samma låt. Vi var bara på samma våglängd och därför blev processen helt organisk" säger Gustaf och Viktor.

Det efterlängtade albumet som släpps i höst föregås av första singeln ”Rise Again” som släpps 20 mars.

Under sommaren 2020 ger sig också Gustaf och Viktor Norén ut på en turné tillsammans med spelmän från Dala Floda. Turnén kommer att passera genom landet och lyfta den musik de båda älskar –folkmusiken.

Den 11 juli uppträder de i Malungsfors visfestival.